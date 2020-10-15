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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ورشة لتعلم «نسيج نول الكليم» ببيت السنارى.. اليوم

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:43 ص
نسيج نول الكليم
نسيج نول الكليم
نضال ممدوح
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تنطلق في الرابعة من بعد عصر اليوم الخميس٬ ببيت السناري الأثري بالسيدة زينب٬ فعاليات ورشة عمل للشباب من الجنسين تحت عنوان «نسيج نول الكليم»، وتدير الورشة الفنانة فجر علاء، والتي عملت كمدربة للنسيج في الكثير من معارض الحرف اليدوية.

تركز الورشة على التعريف بخطوط النول، وهي الخيوط الأساسية التي يبنى عليها النسيج، حيث يوجد العديد من أنواع النول، منها النول البسيط والنول الخشبي المستدير وغيرها، وسيتم تصميم «قطعة نسيج» لتوضيح كيفية استخدام النول وعمل النسيج والتغلب على المشاكل والعقبات التي يمكن أن تظهر خلال مراحل العمل، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال النسيج على الشنط والإكسسوارات والملابس والديكورات.

تهدف الورشة إلى تعليم المشاركين هواية وحرفة رأس مالها بسيط لمن يرغب في عمل مشروع صغير، بالإضافة إلى حماية الصناعات اليدوية والتراثية في مصر مع إضافة اللمسات العصرية.

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