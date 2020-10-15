«يهود مصر القرائين» و«الغول».. جديد للكاتب أحمد زكريا عن دار روافد

عن دار روافد للنشر والتوزيع٬ صدر حديثًا كتابين جديدين من تأليف الدكتور أحمد زكريا٬ الكتاب الأول بعنوان "باروخ وأشفور وأدمون.. يهود مصر القرائين"، ويشير "زكريا" في مقدمته للكتاب إلي أنه بدأ في كتابته ربيع 2017 وأنجزه العام الجاري 2020.القصص التي يستعرضها الكتاب هي من نوع الحكايات الشعبية التاريخية٬ وهي في مجملها تقدم للقارئ العربي فرصة جيدة للتعرف على مجتمع يهود مصر القرائين دون التعمق في السرديات التاريخية والكتب والمراجع العلمية.أما الكتاب الثاني فهو بعنوان "الغول" وفيه جمع الباحث المؤلف العديد من القصص والمرويات الشعبية المصرية٬ من بينها وعلى رأسها تأتي حكايات الغيلان٬ والتي خصص لها هذا الكتاب لسرد جزء يسير من حكايات الجن والشياطين٬ والمردة والحوريات والعفاريت والمدن المسحورة مع استثناء حكايات الحيوانات الناطقة والتي يراها "زكريا" امتدادا لكتاب "كليلة ودمنة".تبقى الإشارة إلى أن تصميم غلافي الكتاب والرسومات الداخلية نفذها المؤلف بنفسه.