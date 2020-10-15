رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الصين لجيشه: استعدوا للحرب

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 05:35 ص
الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جين بينغ
طباعة
في تصريح لقي اهتماما إعلاميا كبيرا، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ جيش بلاده إلى "وضع كل تفكيرهم وطاقتهم في الاستعداد للحرب"، وذلك أثناء زيارة لقاعدة عسكرية بمقاطعة جوانجدونج الجنوبية.

وأوضحت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية، أنه "أثناء عملية تفتيش لقوات مشاة البحرية التابعة للجيش في مدينة تشاوتشو، طلب شي من الجنود الحفاظ على حالة التأهب القصوى، ودعاهم إلى أن يكونوا مخلصين تماما".

وتأتي زيارة القاعدة العسكرية مع بقاء التوترات بين الصين والولايات المتحدة في أعلى مستوياتها منذ عقود، بفعل الخلافات السياسية التي عززها وباء كورونا.

وفي أحدث تصعيد للتوتر بين القوتين الكبيرتين، عينت واشنطن، اليوم الخميس، مسؤولا كبيرا في مجال حقوق الإنسان، منسقا خاصا لقضايا التبت، في خطوة من المرجح أن تثير غضب الصين.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن روبرت ديسترو، مساعد وزير الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، سيتولى المنصب الإضافي الذي ظل شاغرا منذ بداية رئاسة ترامب عام 2017.

وقال بومبيو في بيان إن ديسترو "سيقود الجهود الأمريكية لتعزيز الحوار بين الصين والدالاي لاما أو ممثليه، وحماية الهوية الدينية والثقافية واللغوية الفريدة لأهالي التبت، والضغط من أجل احترام حقوقهم الإنسانية".

ورفضت الصين باستمرار التعامل مع المنسق الأمريكي، معتبرة سلوك واشنطن تدخلا في شؤونها الداخلية.

وتراجعت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، بسبب مجموعة من القضايا منها التجارة وتايوان وحقوق الإنسان وبحر الصين الجنوبي، وأخيرا فيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

والد «بوسي»: حالتي الصحية صعبة.. وكلمتها قالتلي «انسى إن ليك بنت»

«فتاة المعادي».. كل ما نعرفه عن «جريمة سحل مريم حتى الموت»

القبض على متهم جديد فى واقعة سحل وقتل فتاة المعادى

بأموال قطرية.. «أفعى الإخوان» تبث سمومها فى «إعلام إسبانيا»: منصات لمعاداة مصر (مستندات)

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد حديقة الفردوس والمرسى السياحي (صور)

image description

قوافل بيطرية علاجية في قرى دمياط

image description

السفير الألماني يزور دير العذراء بدرنكة في أسيوط

image description

تشييع جثمان شهيد الواجب بمسقط رأسه بالدقهلية

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول إنشاء وحدة تضامن اجتماعي

الأكثر قراءة

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

«مكثت 30 دقيقة قبل الموت».. النيابة تكشف تفاصيل وفاة «فتاة المعادي»

«والدها غطاها وبكى».. تفاصيل واقعة «فتاة المعادي» على لسان شهود عيان

كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المتضررة بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

النفطى يتراجع عن تدريب النجم الساحلى التونسى

فوز فرنسا على كرواتيا 2-1 وتعادل إيطاليا وهولندا 1-1

روسيا: تجارب اللقاح الثالث ضد كورونا تنتهي في ديسمبر

دراسة ترصد تراجع عدد الأفيال في كوت ديفوار

أيام زمان

«لم أر فى نفسى مؤهلات النجم السينمائى».. لماذا رفض محمود ياسين السينما فى بداية مشواره الفنى؟

«والدى كان يتقاضى مبلغًا عن كل طفل ينجبه فأصبحنا 10 إخوة».. مواقف فى حياة محمود يس

محمود يس: كذبت على لجنة المسرح لأقوم بالتمثيل

أساتذته اشتركوا فى فرقته للتمثيل.. أسرار من حياة الفنان الراحل محمود ياسين

مقالات الرأي
جلال حمام
الإخوان أضاعوا مصر.. بصبيانيتهم
أحمد بهاء الدين شعبان
كلينتون والإخوان.. كشف المستور «1»
مؤمن المحمدي
دورى المجموعتين
خالد عكاشة
خريطة الخلافات والانشقاقات التركية الداخلية
المزيد

الثقافة

«سينما مصر» تكرم اسم نور الشريف وبوسى وأحمد فؤاد سليم

ورشة لتعلم «نسيج نول الكليم» ببيت السنارى.. اليوم

«يهود مصر القرائين» و«الغول».. جديد للكاتب أحمد زكريا عن دار روافد

اليوم.. بدر الرفاعى يوقع كتاب «نهب الفقراء» بالقومى للترجمة