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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. بدر الرفاعى يوقع كتاب «نهب الفقراء» بالقومى للترجمة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:38 ص
بدر الرفاعي
بدر الرفاعي
نضال ممدوح
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يُنظم المركز القومي للترجمة٬ في الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس٬ حفل توقيع أحدث إصدراته "نهب الفقراء.. الشركات عابرة القومية واستنزاف موارد البلاد النامية" لجون ميدلي ومن ترجمة الكاتب الكبير بدر الرفاعي وحضوره.

وعن الكتاب يقول القاص أحمد الخميسي٬ في مقال له منشور بجريدة "الدستور": "نهب الفقراء".. واحد من أهم الكتب الجديرة بإلقاء الضوء عليها، لأنها تمس حياة البلدان النامية بشكل مباشر، وإمكانيات تطورها الاقتصادي في ظل الشركات عابرة القوميات وسيطرتها على مراكز وحركة الاقتصاد العالمي.

الكتاب ترجمة بدر الرفاعي، أما المؤلف فهو الاقتصادي البريطاني البارز جون ميدلي، الذى عمل فى بداية حياته بإحدى الشركات عابرة القوميات لمدة عشر سنوات، تفرّغ بعدها للأبحاث والدراسات الاقتصادية، فتابع نشاط الشركات عابرة القوميات على مدى نصف القرن، وخلال ذلك نشر تسعة كتب فى قضايا التنمية، علاوة على نشاطه الصحفي الذي امتد إلى صحف كبرى، منها «فاينانشيال تايمز» و«أوبزرفر» وغيرهما.

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