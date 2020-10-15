«الفن والإرث الاجتماعى» محاضرة للناقدة سوزان التميمى بـ«الأعلى للثقافة»

يبث المجلس الأعلى للثقافة، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، في السابعة من مساء اليوم الخميس٬ محاضرة بعنوان "الفن والإرث الاجتماعي ودروهما في التأكيد على أهمية الوسطية الفكرية المصرية"٬ والتي تقدمها الناقدة الدكتورة سوزان التميمي.يأتي ذلك في إطار فعاليات برنامج دعم مبادرة "الثقافة بين إيديك"، الذي تنظمه لجنة الفنون التشكيلية والعمارة، برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني.وتتطرق المحاضرة إلى الفن وأهميته الكبيرة للمجتمعات الإنسانية، فهو يقوم بتحفيز قدرات البحث والفكر والحوار والأداء المبتكر، ويدفع الأفراد للتجديد في أساليب الحياة من خلال تطوير وسائل الفن المختلفة.كما تتناول المحاضرة دور الفنون في التأثير على الأفراد والمجتمعات بطرق مقصودة وغير مقصودة، وهذا هو المقصد من الفن بشكل عام، وتظهر تأثيرات الفنون على الأفراد وفي المجتمعات من خلال خصائص ومميزات كل مجتمع ومدى تأثره بأنواع الفنون المختلفة، وكيف يمكن استثمار هذا التأثير في تحقيق العدالة الثقافية.