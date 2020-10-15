الليلة.. «الإنتاج الثقافى» يحتفل بذكرى العبور فى ساحة الهناجر

يحتضن مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية٬ في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس٬ احتفال قطاع الإنتاج الثقافي بذكرى نصر أكتوبر السابعة والأربعين.ومن المقرر تكريم عدد من أبطال ورموز القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب النصر، وكوكبة من الفنانين الذين شاركوا في أعمال فنية وطنية مميزة.كما سيتم الإعلان عن جوائز مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب فى موسمها الثالث، التى أقيمت فى الفترة من 2 يونيو حتى 15 أغسطس الماضى، وبلغ عدد المشاركين 68 متسابقًا و75 أغنية وطنية جديدة.ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.