القبض على متهم جديد فى واقعة سحل وقتل فتاة المعادى

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أنه تم القبض على متهم جديد في واقعة سحل فتاة وقتلها بالمعادي، ليكون إجمالي المقبوض عليهم 2 من المتهمين حتى الآن.وأوضح المصدر، أنه تم ضبط السائق أيضًا خلال الساعات الماضية، وهو مسجل خطر، وكان تم حبسه على ذمة قضيتين وتمكن رجال مباحث قسم شرطة المعادي برئاسة المقدم إسلام بكر، من القبض عليه حال اختباءه في محافظة أخرى خارج نطاق العاصمة، ثم خرجت مأمورية أخرى وتمكنوا من ضبط المتهم الجديد وتم اقتياده إلى ديوان القسم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.ودلت التحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة في واقعة وفاة فتاة المعادي بعد سحلها بشارع 9 بمنطقة المعادى أن السبب محاولة سرقة.وأضافت التحريات، أن المتهمين حاولوا سرقة شنطتها بواسطة سيارة وبأسلوب الخطف ولكن المجنى عليها تمسكت بها مما أدى لسقوطها على رأسها ووفاتها، وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة فتاة بشارع 9 بمنطقة المعادي.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى مفاده تلقيه بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، وبتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجني عليها بالشارع قام مجهولون بمحاولة خطف حقيبة يدها بسيارتهم مما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض مما أدى إلى وفاتها، ويقوم رجال المباحث بمناقشة المتهمين وتحرير المحضر اللازم لعرضهما على النيابه العامة لمباشرة التحقيقات.