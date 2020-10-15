القبض على متهم جديد فى واقعة سحل وقتل فتاة المعادى
الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:34 ص
هدير مصطفيطباعة
كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أنه تم القبض على متهم جديد في واقعة سحل فتاة وقتلها بالمعادي، ليكون إجمالي المقبوض عليهم 2 من المتهمين حتى الآن.
وأوضح المصدر، أنه تم ضبط السائق أيضًا خلال الساعات الماضية، وهو مسجل خطر، وكان تم حبسه على ذمة قضيتين وتمكن رجال مباحث قسم شرطة المعادي برئاسة المقدم إسلام بكر، من القبض عليه حال اختباءه في محافظة أخرى خارج نطاق العاصمة، ثم خرجت مأمورية أخرى وتمكنوا من ضبط المتهم الجديد وتم اقتياده إلى ديوان القسم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ودلت التحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة في واقعة وفاة فتاة المعادي بعد سحلها بشارع 9 بمنطقة المعادى أن السبب محاولة سرقة.
وأضافت التحريات، أن المتهمين حاولوا سرقة شنطتها بواسطة سيارة وبأسلوب الخطف ولكن المجنى عليها تمسكت بها مما أدى لسقوطها على رأسها ووفاتها، وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة فتاة بشارع 9 بمنطقة المعادي.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى مفاده تلقيه بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، وبتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجني عليها بالشارع قام مجهولون بمحاولة خطف حقيبة يدها بسيارتهم مما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض مما أدى إلى وفاتها، ويقوم رجال المباحث بمناقشة المتهمين وتحرير المحضر اللازم لعرضهما على النيابه العامة لمباشرة التحقيقات.
وأوضح المصدر، أنه تم ضبط السائق أيضًا خلال الساعات الماضية، وهو مسجل خطر، وكان تم حبسه على ذمة قضيتين وتمكن رجال مباحث قسم شرطة المعادي برئاسة المقدم إسلام بكر، من القبض عليه حال اختباءه في محافظة أخرى خارج نطاق العاصمة، ثم خرجت مأمورية أخرى وتمكنوا من ضبط المتهم الجديد وتم اقتياده إلى ديوان القسم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ودلت التحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة في واقعة وفاة فتاة المعادي بعد سحلها بشارع 9 بمنطقة المعادى أن السبب محاولة سرقة.
وأضافت التحريات، أن المتهمين حاولوا سرقة شنطتها بواسطة سيارة وبأسلوب الخطف ولكن المجنى عليها تمسكت بها مما أدى لسقوطها على رأسها ووفاتها، وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة فتاة بشارع 9 بمنطقة المعادي.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى مفاده تلقيه بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، وبتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجني عليها بالشارع قام مجهولون بمحاولة خطف حقيبة يدها بسيارتهم مما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض مما أدى إلى وفاتها، ويقوم رجال المباحث بمناقشة المتهمين وتحرير المحضر اللازم لعرضهما على النيابه العامة لمباشرة التحقيقات.