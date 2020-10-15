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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المغرب تتوقع نمو اقتصادها 4.8% فى 2021

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:33 ص
اقتصاد المغرب
اقتصاد المغرب
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قالت مصادر رسمية في ساعة متأخرة من أمس الأربعاء إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد المغرب 4.8% في 2021، وأن يتقلص عجز الميزانية إلى 6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.

جاء ذلك في بيان من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عقب اجتماع لمجلس الوزراء، والذي نقل عن وزير الاقتصاد والمالية أن صيانة الوظائف ودمج الاقتصاد غير الرسمي في مقدمة الأهداف.

كان الديوان الملكي قال في يوليو إن من المتوقع بعد مراجعة لميزانية العام 2020 أن يبلغ العجز 7.5% وأن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 5 % في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

نما اقتصاد المغرب 0.1 % فقط في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، ثم انكمش 13.8 % في الربع الثاني وسط تضرر الطلب المحلي والخارجي من جائحة كوفيد-19.

أضرت الجائحة بالصادرات وقطاع السياحة والتحويلات من المغاربة المقيمين في الخارج والاستثمارات الأجنبية، وجميعها مصادر رئيسية للعملة الصعبة.

كان العاهل المغربي أعلن في يوليو ضخ نحو 12.8 مليار دولار لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وإنشاء صندوق للاستثمار الإستراتيجي مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص.

وقال بيان اليوم "سيتواصل دعم الاستثمار العمومي ليبلغ 230 مليار درهم (نحو 24.9 مليار دولار)،" مضيفًا أن 45 مليار درهم ستمول عبر الصندوق الجديد.

أعادت المملكة فتح معظم النشاط الاقتصادي منذ أواخر مايو بعد إغلاق فُرض في 20 مارس لاحتواء تفشي الفيروس.

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