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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. المعرض التشكيلى الثانى لجماعة «بالفن نرتقى»

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:32 ص
متحف قصر الأمير محمد
متحف قصر الأمير محمد علي توفيق بالمنيل
نضال ممدوح
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تنظم جماعة «بالفن نرتقي» معرضها الفني التشكيلي الثاني، في الثالثة من مساء اليوم الخميس، بمتحف قصر الأمير محمد علي توفيق بالمنيل.

يقام المعرض تحت شعار «عودة الروح»، برعاية مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية للتنمية والخدمات، برئاسة الدكتورة نجوى إبراهيم، والاتحاد العام للقبائل المصرية برئاسة الدكتور فوزي فاضل، ويستمر حتى ٢٥ أكتوبر الجاري.

يهدف المعرض إلى تنشيط السياحة وعودة الروح إلى الساحة الثقافية، بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا، من خلال إقامة المعرض في أحد أهم المعالم الأثرية المصرية، ومنح جرعة من الثقافة والفنون للمجتمع.

يشارك في المعرض ٥٠ فنانًا وفنانة من مصر والدول العربية الشقيقة، ولأول مرة يقام مثل هذا المعرض برعاية مؤسسات المجتمع المدني، دعمًا لجهود الدولة في الارتقاء بالمجتمع.

ويصاحب المعرض جولة سياحية تعريفية بهذا الصرح الأثري الكبير، وبعض الفقرات الفنية، وورشة رسم لايف مباشر، وفقرة توعية لصغار الموهوبين من مسرح عرائس المبدعة رحمة محجوب.

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