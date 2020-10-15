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الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«عد تنازلى».. سابع عروض ملتقى مبادرة المؤلف مصري.. الليلة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:25 ص
مسرح بيرم التونسي
مسرح بيرم التونسي
نضال ممدوح
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يعرض على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس٬ العرض المسرحي "عد تنازلي" وهو سابع عروض ملتقى مبادرة المؤلف مصري.

العرض يناقش جهود الأطباء في فترات الأزمات والأوبئة، وكم التضحيات والمعاناة التي يمروا بها في سبيل إنقاذ البشرية. في العرض رحلة عادية تتحول في لحظة إلى اختبارات إنسانية٬ وتقع في اختيار بين إنقاذ نفسك أو الآخر فالنجاة ليست للجميع.

العرض من بطولة: مؤمن نايل٬ آثار وحيد، عادل سعيد، ديكور دنيا عزيز، إضاءة أحمد طارق، موسيقي معتز مجدي، مخرج منفذ عبد اللطيف جريندو، تأليف وإخراج أشرف على.

ومبادرة المؤلف مصرى تستهدف إنتاج 10 عروض مسرحية قصيرة، يتم تقديمها وتصويرها بتقنية الفيديو بشكل احترافي وبثها على قناة اليوتيوب الخاصة بوزارة الثقافة.
عد تنازلى
عد تنازلى

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