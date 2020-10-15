اليوم.. المعرض التشكيلى الثانى لجماعة «بالفن نرتقى»

تنظم جماعة "بالفن نرتقي" معرضها الفني التشكيلي الثاني، فى الثالثة من مساء اليوم الخميس، بمتحف قصر الأمير محمد علي توفيق بالمنيل.يقام المعرض تحت شعار "عودة الروح"، برعاية مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية للتنمية والخدمات، وبرئاسة الدكتورة نجوى إبراهيم، والاتحاد العام للقبائل المصرية برئاسة الدكتور فوزى فاضل، ويستمر حتى 25 أكتوبر الجارى.وصرحت الناقدة الدكتورة فينوس فؤاد، وكيل وزارة الثقافة والمستشار الثقافى للمؤسسة والأمين العام للثقافة بالاتحاد، أن المعرض يهدف إلى تنشيط السياحة وعودة الروح إلى الساحة الثقافية، بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا، من خلال إقامة المعرض فى أحد أهم المعالم الأثرية المصرية، ومنح جرعة من الثقافة والفنون للمجتمع.وأضافت "فؤاد"، أنه يشارك في المعرض 50 فنانًا وفنانة من مصر والدول العربية الشقيقة، ولأول مرة يقام مثل هذا المعرض برعاية مؤسسات المجتمع المدني، دعمًا لجهود الدولة فى الارتقاء بالمجتمع، ويعد ضمن مبادرة يتبناها الفنان أحمد فتحي والفنانة نجاة ريحان والفنانة نانيس عرفات والفنانة اعتماد عبدالله حرب.ويصاحب المعرض جولة سياحية تعريفية بهذا الصرح الأثري الكبير، وبعض الفقرات الفنية، وورشة رسم لايف مباشر، وفقرة توعية لصغار الموهوبين من مسرح عرائس المبدعة رحمة محجوب.