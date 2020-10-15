رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. بدء فعاليات ورشة فن صناعة الشموع ببيت السنارى

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:22 ص
بيت السنارى
بيت السنارى
نضال ممدوح
طباعة
تنطلق في الرابعة من بعد عصر اليوم الخميس٬ فعاليات ورشة عمل للشباب من الجنسين تحت عنوان "فن صناعة الشموع"٬ والتي ينظمها بيت السناري الأثري بالسيدة زينب.

تركز الورشة على أنواع الشموع وأشكالها ومراحل صناعتها، حيث سيتم التعرف على الأدوات المستخدمة، وكيفية صهر الشمع والألوان، وتجهيز الخيوط والقوالب، بالإضافة إلى ابتكار تقنيات جديدة ومختلفة من الشموع وتزينها بأشكال عصرية.

تدير الورشة الفنانة كاترين رمسيس، وهي فنانة متميزة ومتخصصة في صناعة الشموع بأنواعها منذ 2012، فقد شاركت في العديد من المعارض، ولاقت منتجاتها اقبالًا كبيرًا.

تهدف الورشة إلى تعليم المشاركين هواية وحرفة رأس مالها صغير لمن يرغب في عمل مشروع صغير ولكل من له هواية الأعمال اليدوية، وكذلك المحافظة على هذه الحرفة التراثية التي تصارع من أجل البقاء عن طريق اضافة تحديثات وتقنيات عصرية تتناسب مع التطور الحالي.

والشموع تستمد أهميتها من قيمتها التاريخية، فقد كانت تهدى للملوك والأمراء وتحمل في المواكب، أما في عصرنا الحالي فلها أهمية خاصة من حيث كونها عنصر من عناصر الديكور والزخرفة، كما أنها تضفي على المكان نوعًا من البهجة والفرح، إن الشموع تسافر بنا إلى عالم من السحر والخيال، وتساعدنا على التخلص من التوتر والطاقة السلبية بروائحها العطرية المميزة.

موضوعات متعلقة

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

«مكثت 30 دقيقة قبل الموت».. النيابة تكشف تفاصيل وفاة «فتاة المعادي»

«الصحة»: 6 وفيات و128 إصابة جديدة بكورونا

وثائق كلينتون تفضح دور مروان يونس في نشر الفوضي

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد حديقة الفردوس والمرسى السياحي (صور)

image description

قوافل بيطرية علاجية في قرى دمياط

image description

السفير الألماني يزور دير العذراء بدرنكة في أسيوط

image description

تشييع جثمان شهيد الواجب بمسقط رأسه بالدقهلية

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول إنشاء وحدة تضامن اجتماعي

الأكثر قراءة

«مكثت 30 دقيقة قبل الموت».. النيابة تكشف تفاصيل وفاة «فتاة المعادي»

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

«والدها غطاها وبكى».. تفاصيل واقعة «فتاة المعادي» على لسان شهود عيان

الرئيس السيسي يؤكد رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

روسيا: تجارب اللقاح الثالث ضد كورونا تنتهي في ديسمبر

دراسة ترصد تراجع عدد الأفيال في كوت ديفوار

علماء يطورون جهازًا يتتبع النوم ويتلاعب بأحلام الناس

المحيط الأطلسي يسجل أعلى درجات للحرارة منذ 3 آلاف عام

أيام زمان

«تزوجت بدافع الأمومة».. اعترافات يسرا عن الزواج والسينما

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

مقالات الرأي
جلال حمام
الإخوان أضاعوا مصر.. بصبيانيتهم
أحمد بهاء الدين شعبان
كلينتون والإخوان.. كشف المستور «1»
مؤمن المحمدي
دورى المجموعتين
خالد عكاشة
خريطة الخلافات والانشقاقات التركية الداخلية
المزيد

الثقافة

ورشة لتعلم «نسيج نول الكليم» ببيت السنارى.. اليوم

«يهود مصر القرائين» و«الغول».. جديد للكاتب أحمد زكريا عن دار روافد

اليوم.. بدر الرفاعى يوقع كتاب «نهب الفقراء» بالقومى للترجمة

«الفن والإرث الاجتماعى» محاضرة للناقدة سوزان التميمى بـ«الأعلى للثقافة»