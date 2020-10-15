اليوم.. بدء فعاليات ورشة فن صناعة الشموع ببيت السنارى

تنطلق في الرابعة من بعد عصر اليوم الخميس٬ فعاليات ورشة عمل للشباب من الجنسين تحت عنوان "فن صناعة الشموع"٬ والتي ينظمها بيت السناري الأثري بالسيدة زينب.تركز الورشة على أنواع الشموع وأشكالها ومراحل صناعتها، حيث سيتم التعرف على الأدوات المستخدمة، وكيفية صهر الشمع والألوان، وتجهيز الخيوط والقوالب، بالإضافة إلى ابتكار تقنيات جديدة ومختلفة من الشموع وتزينها بأشكال عصرية.تدير الورشة الفنانة كاترين رمسيس، وهي فنانة متميزة ومتخصصة في صناعة الشموع بأنواعها منذ 2012، فقد شاركت في العديد من المعارض، ولاقت منتجاتها اقبالًا كبيرًا.تهدف الورشة إلى تعليم المشاركين هواية وحرفة رأس مالها صغير لمن يرغب في عمل مشروع صغير ولكل من له هواية الأعمال اليدوية، وكذلك المحافظة على هذه الحرفة التراثية التي تصارع من أجل البقاء عن طريق اضافة تحديثات وتقنيات عصرية تتناسب مع التطور الحالي.والشموع تستمد أهميتها من قيمتها التاريخية، فقد كانت تهدى للملوك والأمراء وتحمل في المواكب، أما في عصرنا الحالي فلها أهمية خاصة من حيث كونها عنصر من عناصر الديكور والزخرفة، كما أنها تضفي على المكان نوعًا من البهجة والفرح، إن الشموع تسافر بنا إلى عالم من السحر والخيال، وتساعدنا على التخلص من التوتر والطاقة السلبية بروائحها العطرية المميزة.