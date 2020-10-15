الليلة.. مختارات غنائية رومانسية من أشهر الأوبرات العالمية

تقدم فرقة الأوبرا من قصص الحب العالمية غنائيا٬ وذلك على المسرح الكبير في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ حيث تقدم فرقة أوبر القاهرة مجموعة من المقتطفات والثنائيات الرومانسية التي تضمنتها أشهر الأوبرات العالمية٬ بقيادة المايسترو العالمي نادر عباسي.ويتضمن برنامج الحفل مقطوعات: روميو وجولييت، كارمن، توراندوت، شمشون ودليلة، إكسير الحب، لاترافياتا، توسكا، الحفل التنكري ولاترافياتا.الحفل أداء: إيمان مصطفى، ومنى رفلة، وداليا فاروق، وأميرة رضا، وسلمى الجبالي، وجولي فيظي، وأمينة خيرت، وهشام الجندي، وعمرو مدحت، ومصطفى محمد، ورضا الوكيل.يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالى باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.