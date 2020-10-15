سعر الريال السعودى اليوم الخميس 15-10-2020
الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:26 ص
منة سالمطباعة
يرصد موقع " الدستور" سعر الريال السعودي، اليوم الخميس 15-10-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار في البنوك.
وعلى المستوى المحلي، استقر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري وبلغ متوسط سعره، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الخميس، بماكينات الصرف الآلي وشركات الصرافة، عند مستوى 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
كما استقر سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي، وحقق 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وفى مصرف أبوظبي الإسلامي وصل إلى 4.09 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
ووصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده إلى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل فى البنك المصرف المتحد 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بينما استقر السعر فى بنك الإسكندرية وبلغ 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.
يشار إلى أن الريال السعودي مترتبط بالدولار الأمريكي ويعادل نحو 3.75 ريال، وهو عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741.
والريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والعملات المعدنية عبارة عن: 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".
وعلى المستوى المحلي، استقر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري وبلغ متوسط سعره، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الخميس، بماكينات الصرف الآلي وشركات الصرافة، عند مستوى 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 15-10-2020
بلغ سعر الريال السعودي فى بنك مصر 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلي المصري 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك مصر إيران للتنمية بلغ 4.04 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
كما استقر سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي، وحقق 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وفى مصرف أبوظبي الإسلامي وصل إلى 4.09 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
ووصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده إلى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل فى البنك المصرف المتحد 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بينما استقر السعر فى بنك الإسكندرية وبلغ 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.
يشار إلى أن الريال السعودي مترتبط بالدولار الأمريكي ويعادل نحو 3.75 ريال، وهو عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741.
والريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والعملات المعدنية عبارة عن: 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".