رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدرسة حقلية للطرق المثلى لجمع وتخزين التمور بأسوان (صور)

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:03 ص
مشروع تحسين جودة
مشروع تحسين جودة التمور
عبدالناصرمحمد
طباعة
نظم المعمل المركزي للنخيل بوزارة الزراعة، ومشروع تحسين جودة التمور المصرية الممول من أكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع مشروع المدارس الحقلية بمركز البحوث الزراعية، اليوم، مدرسة حقلية عن الطرق المثلى لجمع وتخزين التمور الجافة بمنطقة بهريف بأبو الريش قبلي بأسوان.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، وإشراف مباشر من الدكتور عادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب، وبحضور مهندس أحمد زكريا وكيل مديرية الزراعة بأسوان، والدكتور محمد إسماعيل مدير الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بأسوان.

وكشف الدكتور عز الدين جاد الله، مدير المعمل المركزي للنخيل، عن أهمية معاملات ما قبل الحصاد من تقويس خوف وتكييس وتأثيرها علي جودة ثمار البلح، وأهمية اختيار عمليتي الري والتسميد طوال فترة نمو الثمرة، واختيار الموعد المناسب لنمو ونضج الصنف المنزرع للحصول علي أقصى كمية من وحدة المساحة للصنف المنزرع، وعدد النخيل المزروع بالجودة التي تحقق أعلى عائد اقتصادي.

كما أشار الدكتور مصطفى، عسوس الباحث الرئيسي لمشروع تحسين جودة التمور المصرية، إلى أهمية استخدام المكافحة الحيوية خلال مراحل نمو الثمار، وأثناء التجفيف والتخزين، وأهمية الجمع بصورة صحيحة للحفاظ على جودة الثمار أثناء التخزين حتى وصولها للمستهلك، وتم الشرح عمليًا على أرض الواقع بالحقل الإرشادي التابع للمشروع، ثم انتقل المزارعين ومهندسي مديرية الزراعة بأسوان إلى مشروع تابع إلى الأهالي لاستكمال المراحل العلمية والطرق العلمية لتحسين جودة التمور الجافة التي تشتهر بها أسوان وقنا والأقصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«والدها غطاها وبكى».. تفاصيل واقعة «فتاة المعادي» على لسان شهود عيان

«الصحة»: 6 وفيات و128 إصابة جديدة بكورونا

حقيقة اختطاف فتاة بالمعادي على يد سائق سيارة تتبع شركة شهيرة

صور خليعة ويخت لعشيقها.. شقيقة وزير الاتصالات القطري تكشف «فضائح موزة»

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد حديقة الفردوس والمرسى السياحي (صور)

image description

قوافل بيطرية علاجية في قرى دمياط

image description

السفير الألماني يزور دير العذراء بدرنكة في أسيوط

image description

تشييع جثمان شهيد الواجب بمسقط رأسه بالدقهلية

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول إنشاء وحدة تضامن اجتماعي

الأكثر قراءة

«مكثت 30 دقيقة قبل الموت».. النيابة تكشف تفاصيل وفاة «فتاة المعادي»

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

«والدها غطاها وبكى».. تفاصيل واقعة «فتاة المعادي» على لسان شهود عيان

الرئيس السيسي يؤكد رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

روسيا: تجارب اللقاح الثالث ضد كورونا تنتهي في ديسمبر

دراسة ترصد تراجع عدد الأفيال في كوت ديفوار

علماء يطورون جهازًا يتتبع النوم ويتلاعب بأحلام الناس

المحيط الأطلسي يسجل أعلى درجات للحرارة منذ 3 آلاف عام

أيام زمان

«تزوجت بدافع الأمومة».. اعترافات يسرا عن الزواج والسينما

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

مقالات الرأي
جلال حمام
الإخوان أضاعوا مصر.. بصبيانيتهم
أحمد بهاء الدين شعبان
كلينتون والإخوان.. كشف المستور «1»
مؤمن المحمدي
دورى المجموعتين
خالد عكاشة
خريطة الخلافات والانشقاقات التركية الداخلية
المزيد

الثقافة

ورشة لتعلم «نسيج نول الكليم» ببيت السنارى.. اليوم

«يهود مصر القرائين» و«الغول».. جديد للكاتب أحمد زكريا عن دار روافد

اليوم.. بدر الرفاعى يوقع كتاب «نهب الفقراء» بالقومى للترجمة

«الفن والإرث الاجتماعى» محاضرة للناقدة سوزان التميمى بـ«الأعلى للثقافة»