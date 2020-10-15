مدرسة حقلية للطرق المثلى لجمع وتخزين التمور بأسوان (صور)

نظم المعمل المركزي للنخيل بوزارة الزراعة، ومشروع تحسين جودة التمور المصرية الممول من أكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع مشروع المدارس الحقلية بمركز البحوث الزراعية، اليوم، مدرسة حقلية عن الطرق المثلى لجمع وتخزين التمور الجافة بمنطقة بهريف بأبو الريش قبلي بأسوان.جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، وإشراف مباشر من الدكتور عادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب، وبحضور مهندس أحمد زكريا وكيل مديرية الزراعة بأسوان، والدكتور محمد إسماعيل مدير الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بأسوان.وكشف الدكتور عز الدين جاد الله، مدير المعمل المركزي للنخيل، عن أهمية معاملات ما قبل الحصاد من تقويس خوف وتكييس وتأثيرها علي جودة ثمار البلح، وأهمية اختيار عمليتي الري والتسميد طوال فترة نمو الثمرة، واختيار الموعد المناسب لنمو ونضج الصنف المنزرع للحصول علي أقصى كمية من وحدة المساحة للصنف المنزرع، وعدد النخيل المزروع بالجودة التي تحقق أعلى عائد اقتصادي.كما أشار الدكتور مصطفى، عسوس الباحث الرئيسي لمشروع تحسين جودة التمور المصرية، إلى أهمية استخدام المكافحة الحيوية خلال مراحل نمو الثمار، وأثناء التجفيف والتخزين، وأهمية الجمع بصورة صحيحة للحفاظ على جودة الثمار أثناء التخزين حتى وصولها للمستهلك، وتم الشرح عمليًا على أرض الواقع بالحقل الإرشادي التابع للمشروع، ثم انتقل المزارعين ومهندسي مديرية الزراعة بأسوان إلى مشروع تابع إلى الأهالي لاستكمال المراحل العلمية والطرق العلمية لتحسين جودة التمور الجافة التي تشتهر بها أسوان وقنا والأقصر.