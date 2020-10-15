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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تخفيض رسوم التصالح للمبانى السكنية بالمستوى الرابع بكافة مدن الغربية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:01 ص
طارق رحمي
طارق رحمي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أصدر طارق رحمي محافظ الغربية، قرارًا برقم 1220 لسنة 2020، بتخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء، للمباني السكنية فقط بالمستوى الرابع، بكافة مدن المحافظة أي كان عرض الشارع.

وجاء سعر المتر بعد التخفيض، بمدينة طنطا 75 جنيه، ومدينة المحلة الكبرى 75 جنيه، ومدينة كفر الزيات 65 جنيه، ومدينة السنطة 60 جنيه، ومدينة بسيون 60 جنيه، ومدينة سمنود 60 جنيه، ومدينة قطور 60 جنيه، ومدينة زفتي 60 جنيه.

جاء ذلك طبقًا لعروض الشوارع والميادين وحسب ما إنتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 721 لسنة 2019 بشأن إعادة دراسة قيمة مقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء وللصالح العام.

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