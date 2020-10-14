إحباط محاولة أحد العناصر الإجرامية تصنيع 21 كيلو هيروين بالإسماعيلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية حال تواجده بمسكنه، وبحوزته «20 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين الخام وزنت 1،500 كيلو جرام، وكمية من خليط مخدر الهيروين بمواد أخرى معدة للكبس وزنت 15 كيلو جرام.. بإجمالى أوزان 21،500 كيلو جرام، والأدوات والمعدات التي يتم استخدامها في عملية التصنيع، وسيارة، ومبلغ مالي، وميزان، وهاتف محمول».رصدت الإدارة نشاط أحد العناصر الإجرامية، عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، له معلومات جنائية، تخصص في الاتجار بمخدر الهيروين، ورصد محاولته تصنيع وتدوير وخلط ذلك المخدر، متخذًا من مسكنه مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.وبمواجهة المتهم أقر بما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.