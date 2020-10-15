تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 15-10-2020
الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:02 ص
يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل؛ لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.
ويشهد اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.
كما تشهد السواحل الشمالية، طقسًا معتدلًا مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، طقسًا حارًا على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.
كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية، وطقس لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
درجات الحرارة العظمى - الصغرى
تصل الحرارة في القاهرة 32 20
الإسكندرية 30 20
تصل الحرارة في وادى النطرون 31 20
طنطا 31 19
تصل الحرارة في شبين الكوم 32 20
دمنهور 30 19
تصل الحرارة في بلطيم 29 22
مطروح 29 20
تصل الحرارة في السلوم 30 20
سيوة 33 19
تصل الحرارة في بورسعيد 29 24
دمياط 29 23
تصل الحرارة في الزقازيق 32 20
المنصورة 31 20
تصل الحرارة في الاسماعيلية 33 21
السويس 32 22
تصل الحرارة في العريش 30 20
رفح 30 20
تصل الحرارة في راس سدر 32 20
نخل 31 17
تصل الحرارة في نويبع 33 25
طابا 32 22
تصل الحرارة في كاترين 28 16
الطور 31 23
تصل الحرارة في شرم الشيخ 33 26
الغردقة 35 25
تصل الحرارة في مرسى علم 34 25
الفيوم 33 20
تصل الحرارة في بنى سويف 34 20
المنيا 36 20
تصل الحرارة في اسيوط 37 21
سوهاج 37 22
تصل الحرارة في قنا 38 23
الاقصر 39 24
تصل الحرارة في اسوان 39 25
ادفو 39 24
تصل الحرارة في ابوسمبل 40 25
الوادى الجديد 37 23
تصل الحرارة في شلاتين 35 26
ابورماد 34 26
تصل الحرارة في حلايب 33 27
رأس حدربة 33 28.
درجة الحرارة اليوموننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الخميس 15-10-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.
ويشهد اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.
كما تشهد السواحل الشمالية، طقسًا معتدلًا مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، طقسًا حارًا على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.
كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية، وطقس لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
حالة الطقس اليوموبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
حالة الطقس اليوم
درجات الحرارة العظمى - الصغرى
تصل الحرارة في القاهرة 32 20
الإسكندرية 30 20
تصل الحرارة في وادى النطرون 31 20
طنطا 31 19
تصل الحرارة في شبين الكوم 32 20
دمنهور 30 19
تصل الحرارة في بلطيم 29 22
مطروح 29 20
تصل الحرارة في السلوم 30 20
سيوة 33 19
تصل الحرارة في بورسعيد 29 24
دمياط 29 23
تصل الحرارة في الزقازيق 32 20
المنصورة 31 20
تصل الحرارة في الاسماعيلية 33 21
السويس 32 22
تصل الحرارة في العريش 30 20
رفح 30 20
تصل الحرارة في راس سدر 32 20
نخل 31 17
تصل الحرارة في نويبع 33 25
طابا 32 22
تصل الحرارة في كاترين 28 16
الطور 31 23
تصل الحرارة في شرم الشيخ 33 26
الغردقة 35 25
تصل الحرارة في مرسى علم 34 25
الفيوم 33 20
تصل الحرارة في بنى سويف 34 20
المنيا 36 20
تصل الحرارة في اسيوط 37 21
سوهاج 37 22
تصل الحرارة في قنا 38 23
الاقصر 39 24
تصل الحرارة في اسوان 39 25
ادفو 39 24
تصل الحرارة في ابوسمبل 40 25
الوادى الجديد 37 23
تصل الحرارة في شلاتين 35 26
ابورماد 34 26
تصل الحرارة في حلايب 33 27
رأس حدربة 33 28.