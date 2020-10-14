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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تعين منسقًا لشئون التبت وسط توتر متزايد مع الصين

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:37 م
ترامب
ترامب
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عيّنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء مسئولًا كبيرًا في مجال حقوق الإنسان منسقا خاصا لقضايا التبت في خطوة من المرجح أن تثير غضب الصين وسط توتر متزايد في العلاقات بين واشنطن وبكين.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن روبرت ديسترو، مساعد وزير الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، سيتولى المنصب الإضافي الذي ظل شاغرًا منذ بداية رئاسة ترامب في 2017.

وقال بومبيو في بيان إن ديسترو "سيقود الجهود الأمريكية لتعزيز الحوار بين جمهورية الصين الشعبية والدالاي لاما أو ممثليه وحماية الهوية الدينية والثقافية واللغوية الفريدة لأهالي التبت والضغط من أجل احترام حقوقهم الإنسانية".

ورفضت الصين باستمرار التعامل مع المنسق الأمريكي، معتبرة ذلك تدخلا في شؤونها الداخلية.

يأتي التعيين في وقت تراجعت فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إلى أدنى مستوى لها منذ عقود بسبب مجموعة من القضايا، منها التجارة وتايوان وحقوق الإنسان وبحر الصين الجنوبي وفيروس كورونا.

وسيطرت الصين على التبت عام 1950 فيما تصفه بأنه "تحرير سلمي" ساعد منطقة الهيمالايا النائية على التخلص من ماضيها "الإقطاعي"، لكن منتقدين بقيادة الزعيم الروحي المنفي الدالاي لاما يقولون إن حكم بكين يصل إلى حد "الإبادة الثقافية".

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