محافظ الإسكندرية ينتقل لموقع هبوط أرضى بحى المنتزة أول (صور)

انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على الفور لموقع الهبوط الأرضي الحادث بشارع ٤٥ أمام شارع ١٤ بنطاق حي المنتزة أول، ولم يسفر الحادث عن وقوع أية خسائر، معطيًا تعليماته لجميع الجهات المعنية من الطرق والمرور والحي وغيرها من الجهات بالتواجد في مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد القصوى.واستدعى المحافظ فور وقوع الحادث مسئولي شركتي الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز، لمعرفة أسباب الهبوط، مكلفًا المسئولين بتجهيز المعدات اللازمة للقيام بأعمال الردم وإصلاح الهبوط بعد الوقوف على الأسباب.وكان قد شهد شارع 45 بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية مساء اليوم هبوط أرضي بمنتصف الشارع الرئيسي.و تفاجأ المارة بشروخ في القشرة الأسفلتية أمام شارع 14 المتفرع من شارع 45 ووقوع هبوط مفاجئ، أدى إلى ذعر المواطنين وتوقف حركة المرور والسير في المنطقة.