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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النفط يرتفع 2% مع التزام أوبك بتخفيضات الإنتاج

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:34 م
النفط
النفط
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مدعومة بالتزام أوبك وحلفائها باتفاق خفض المعروض في سبتمبر، ورغم المخاوف من تباطؤ تعافي الطلب على الوقود من جراء تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا.

كان الخام تعزز في أوائل المعاملات بفضل الأداء القوي لسوق الأسهم.

وحتى مع تراجع الأسهم بفعل مخاوف الجائحة، حافظ النفط على صعوده، مستفيدا من التوقعات بأن تحتوي أوبك تخمة المعروض.

فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على صعود اليوم، تقودها أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل، بينما تراجع الدولار، وهو ما عزز النفط مع قيام المستثمرين بالانتقال بين فئات الأصول.

وقال بوب يوجر، مدير عقود الطاقة لدى ميزوهو في نيويورك، "بين الدولار وإدارة معلومات الطاقة وتحذير وكالة الطاقة الدولية الذي قد يؤثر على سياسة أوبك في المستقبل، أصبحت الأجواء هنا إيجابية".

وقال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الولايات المتحدة من الخام تراجعت أكثر من المتوقع في أحدث أسبوع، بحسب تقرير صدر بعد إغلاق السوق اليوم، ويتوقع المحللون أن تؤكد بيانات إدارة معلومات الطاقة ذلك التراجع غدا الخميس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 87 سنتا بما يعادل 2.05% ليتحدد سعر التسوية عند 43.32 دولار للبرميل.

وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 84 سنتا أو 2.09 % لتغلق عند 41.04 دولار للبرميل.

وقالت مصادر في أوبك+ لرويترز إن التزام المجموعة باتفاق خفض المعروض النفطي بلغ 102 % في سبتمبر.

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