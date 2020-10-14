حقيقة اختطاف فتاة بالمعادي على يد سائق سيارة تتبع شركة شهيرة
الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:21 م
هدير مصطفيطباعة
نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن فى كشف حقيقة اختطاف فتاة داخل سيارة بمنطقة المعادى، وتبين نشوب مشاجرة بينها وبين السائق.
كانت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت قيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، رصدت تداول منشور أن على "فيسبوك" لأحد الفتيات مفاده تعرضها للاختطاف داخل سيارة تابعة لإحدى شركات التوصيلات الشهيرة.
وبالفحص وجمع المعلومات بقيادة المقدم إسلام بكر رئيس مباحث المعادي تم الوصول إليها، وتبين أنها كانت تستقل السيارة برفقة السائق لتوصليها لأحد الأماكن، وأثناء نزولها قالت للسائق إنها فقدت مبلغا ماليا داخل السيارة ونشبت بينهما مشادة كلامية وطلبت منه توصيلها لقسم الشرطة لتحرير محضر ضده، فقام باحتجازها داخل السيارة، وتم القبض عليهما وتبادلا الاتهامات فيما بينهما، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
كانت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت قيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، رصدت تداول منشور أن على "فيسبوك" لأحد الفتيات مفاده تعرضها للاختطاف داخل سيارة تابعة لإحدى شركات التوصيلات الشهيرة.
وبالفحص وجمع المعلومات بقيادة المقدم إسلام بكر رئيس مباحث المعادي تم الوصول إليها، وتبين أنها كانت تستقل السيارة برفقة السائق لتوصليها لأحد الأماكن، وأثناء نزولها قالت للسائق إنها فقدت مبلغا ماليا داخل السيارة ونشبت بينهما مشادة كلامية وطلبت منه توصيلها لقسم الشرطة لتحرير محضر ضده، فقام باحتجازها داخل السيارة، وتم القبض عليهما وتبادلا الاتهامات فيما بينهما، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
حقيقة اختطاف فتاة بالمعادي على يد سائق سيارة تتبع شركة شهيرة
حقيقة اختطاف فتاة بالمعادي على يد سائق سيارة تتبع شركة شهيرة
حقيقة اختطاف فتاة بالمعادي على يد سائق سيارة تتبع شركة شهيرة
حقيقة اختطاف فتاة بالمعادي على يد سائق سيارة تتبع شركة شهيرة