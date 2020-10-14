حقيقة اختطاف فتاة بالمعادي على يد سائق سيارة تتبع شركة شهيرة

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن فى كشف حقيقة اختطاف فتاة داخل سيارة بمنطقة المعادى، وتبين نشوب مشاجرة بينها وبين السائق.كانت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت قيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، رصدت تداول منشور أن على "فيسبوك" لأحد الفتيات مفاده تعرضها للاختطاف داخل سيارة تابعة لإحدى شركات التوصيلات الشهيرة.وبالفحص وجمع المعلومات بقيادة المقدم إسلام بكر رئيس مباحث المعادي تم الوصول إليها، وتبين أنها كانت تستقل السيارة برفقة السائق لتوصليها لأحد الأماكن، وأثناء نزولها قالت للسائق إنها فقدت مبلغا ماليا داخل السيارة ونشبت بينهما مشادة كلامية وطلبت منه توصيلها لقسم الشرطة لتحرير محضر ضده، فقام باحتجازها داخل السيارة، وتم القبض عليهما وتبادلا الاتهامات فيما بينهما، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.