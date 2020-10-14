علاء عصام: الشباب فى معادلة انتخابات البرلمان 2020 يشكلون رقمًا صعبًا

قال علاء عصام، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب التجمع بالقائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع وسط وجنوب وشمال الصعيد، إن الشباب في معادلة انتخابات البرلمان 2020 القادم يشكلون رقما صعبا وقويا، ويعبرون عن مرحلة جديدة في عمر الوطن حيث إن هناك الملايين من الشباب المصريين، الوطنيين يريدون المشاركة في العمل العام ويمثلون الغالبية العظمى من سكان مصر.ودعا علاء عصام، الشباب للانتماء إلى الأحزاب التي تعبر عنهم قائلا: "هي منابر شرعية للعمل العام والسياسي وتمكن الجميع من إيصال أصواتهم في إطار شرعي ودستوري"، مشيرا إلى أن البرلمان المقبل سيشهد تمثيلا أكبر للشباب ليكون معبرا عن طموحاتهم وأوجاعهم ومشاكلهم الحقيقية بعيدا عن الشعارات والمزايدات.وأكد علاء عصام، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ستكون الجسر الذي يربط بين الجماهير والحكومة والبرلمان، ليعمل الجميع في تناغم حقيقي للنهوض بالوطن، مضيفا أن ملف تمكين الشباب سيكون على رأس أولوياته داخل البرلمان.