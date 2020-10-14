قائمة المستقبل تفوز بعضوية مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين

أسفرت انتخابات الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية عن فوز قائمة المستقبل بكامل أعضائها عضوية مجلس إدارة الشعبة لدورة جديدة تنتهي فى 2024، وذلك بعد منافسة قوية مع قائمة أبناء مصر تم حسمها خلال الأمتار الأخيرة للعملية الانتخابية بفارق كبير من الأصوات.وتضم قائمة المستقبل في عضويتها كلًا من حمدي النجار رئيس الشعبة للدورة المنتهية، محمد رستم، أحمد الخولي، محمد صادق السويدي، أحمد بيومي، أمجد العتال، أحمد مرسي، أحمد الملواني، أحمد داوود، حمادة العجواني، خالد نور الدين، عمار شفيق، عمر الجمل، عمرو الدفراوي، متى بيشاي، محمد نصار، محمد العرجاوي، محمد فتحي مرسي، محمد أبوالخير، مصطفى المكاوي، ووائل المبشر.