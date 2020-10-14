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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «تعليم أسوان» يناقش الاستعدادات النهائية للعام الدراسى الجديد

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:18 م
الدكتور السيد الفيومى
الدكتور السيد الفيومى
أسوان_إسراء توفيق
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عقد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم اجتماعًا موسعًا مع مديرى (عموم المديرية - مديرى عموم الإدارات التعليمية - مديرى المراحل التعليمية)، بحضور عبدالكريم لطفى وكيل المديرية، والمهندس أيمن سمير ممثل هيئة الأبنية التعليمية، وذلك لمناقشة جاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد الذى ينطلق مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد على ضرورة الاهتمام بنظافة المدارس من الداخل والخارج وتركيب الأعلام وتغيير اليافطات البالية أو التى لا يظهر بها اسم المدرسة بأخرى جديدة، وعلى كل مدرسة إعداد جدولها المدرسى وفق ظروفها وكثافة الطلاب بها، مع الاهتمام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا من تطهير وتعقيم، وتوفير زائرة صحية وحجرة عزل بكل مدرسة، وكذلك تعليق كافة اللوحات والملصقات الإرشادية داخل المدرسة، مؤكدًا على ضرورة ارتداء جميع العاملين والزائرين لأى مدرسة الكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعى قدر الإمكان، وعدم دخول أى فرد إلى المدرسة إلا بعد التوقيع بدفتر الأمن.

بعدها تطرق إلى إنهاء المدارس لأعمال الصيانة البسيطة، ومتابعة توصيل المياه والكهرباء للمدارس التى دخلت حيز الصيانة الشاملة أو إنشاء جديد بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، ثم ناقش مدى توافر التخت بالمدارس، وأكدت جميع الإدارات أنها لا تعانى عجزا بالتخت.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة أن تبدأ جميع المدارس فى توزيع الكتب الدراسة بأول أيام الدراسة، وعلى المدارس التى لم تستلم حصتها من الكتب التوجه على الفور إلى مخازن الإدارة، مشيرًا إلى أهمية متابعة تجهيزات المدارس التى تم اختيارها كمقار انتخابية، مشددًا على ضرورة عدم استخدام أسوار المدارس لأى دعاية انتخابية.

وأوضح أهمية أن تقوم كل إدارة بتشكيل لجان قوامها الأساسى معلمى التربية الرياضية لتأمين دخول الطلاب إلى المدارس ومنع المشاحنات بينهم.

واختتم اجتماع اليوم بالتأكيد على أن هناك قوافل ضبط أداء من المديرية (فجائية) ستقوم بالمرور على المدارس بمختلف الإدارات التعليمية؛ للتأكد من نظافتها وحسن سير العملية التعليمية بها وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، على أن تبدأ هذه القوافل عملها مع أول أيام الدراسة، وسوف تُتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال أى مقصر، متمنيًا للجميع دوام التوفيق.
وكيل «تعليم أسوان» يناقش الاستعدادات النهائية للعام الدراسى الجديد
وكيل «تعليم أسوان» يناقش الاستعدادات النهائية للعام الدراسى الجديد
وكيل «تعليم أسوان» يناقش الاستعدادات النهائية للعام الدراسى الجديد
وكيل «تعليم أسوان» يناقش الاستعدادات النهائية للعام الدراسى الجديد
وكيل «تعليم أسوان» يناقش الاستعدادات النهائية للعام الدراسى الجديد
وكيل «تعليم أسوان» يناقش الاستعدادات النهائية للعام الدراسى الجديد

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