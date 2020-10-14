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الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا في إسرائيل تقترب من 300 ألف حالة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:28 م
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2285 بمرض فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 298500 حالة.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، إن عدد الإصابات الخطيرة انخفض من 802 إلى 755 حالة، بينما تم تسجيل 58 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2098 حالة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الإصابات النشطة انخفض من 50778 إلى 44688 حالة، في حين أنه تم تسجيل 8316 حالة شفاء جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 251711 حالة.

وقررت الحكومة الإسرائيلية، في وقت متأخر من الليلة الماضية، تمديد الإغلاق المفروض على مستوى البلاد لمدة خمسة أيام.

وقال بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحة، إن الإغلاق الذي بدأ يوم 18 سبتمبر وكان من المفترض أن يتم رفعه اليوم، سيمدّد حتى منتصف ليل الأحد القادم.

ومن المتوقع أن يجتمع المجلس الوزاري المصغر لشئون كورونا، يوم الخميس، لمناقشة تمديد الإغلاق مرة أخرى، إضافة إلى مناقشة إمكانية تخفيف ورفع بعض القيود المفروضة.

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