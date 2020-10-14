إصابات كورونا تقترب من 70 ألف حالة في نيجيريا

سجّلت نيجيريا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وقالت وزارة الصحة النيجيرية، اليوم، إن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 60 ألفًا و655 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 1116 شخصًا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.