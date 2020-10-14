الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو
الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:30 م
سجل الجنيه الإسترليني، الأربعاء، زيادة مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية مرتفعًا بنسبة 0.63 % مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.3018 دولار، وبنسبة 0.57 % مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1078 يورو.
وتراجع الجنيه الإسترليني، أمس، مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو"، وتم تداوله مقابل الدولار بنسبة 0.84 % إلى 1.2956 دولار، وبنسبة 0.17 %، مقابل العملة الأوروبية ليصل عند 1.1040 يورو.
انخفض الجنيه الإسترليني، يوم الثلاثاء، مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الجنيه الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية، متراجعًا مقابل الدولار بنسبة 0.84 % إلى 1.2956 دولار، وبنسبة 0.17 %، مقابل العملة الأوروبية ليصل عند 1.1040 يورو.
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية مرتفعًا بنسبة 0.63 % مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.3018 دولار، وبنسبة 0.57 % مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1078 يورو.
وتراجع الجنيه الإسترليني، أمس، مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو"، وتم تداوله مقابل الدولار بنسبة 0.84 % إلى 1.2956 دولار، وبنسبة 0.17 %، مقابل العملة الأوروبية ليصل عند 1.1040 يورو.
انخفض الجنيه الإسترليني، يوم الثلاثاء، مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الجنيه الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية، متراجعًا مقابل الدولار بنسبة 0.84 % إلى 1.2956 دولار، وبنسبة 0.17 %، مقابل العملة الأوروبية ليصل عند 1.1040 يورو.