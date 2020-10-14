الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو

سجل الجنيه الإسترليني، الأربعاء، زيادة مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية مرتفعًا بنسبة 0.63 % مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.3018 دولار، وبنسبة 0.57 % مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1078 يورو.وتراجع الجنيه الإسترليني، أمس، مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو"، وتم تداوله مقابل الدولار بنسبة 0.84 % إلى 1.2956 دولار، وبنسبة 0.17 %، مقابل العملة الأوروبية ليصل عند 1.1040 يورو.انخفض الجنيه الإسترليني، يوم الثلاثاء، مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".وتداول الجنيه الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية، متراجعًا مقابل الدولار بنسبة 0.84 % إلى 1.2956 دولار، وبنسبة 0.17 %، مقابل العملة الأوروبية ليصل عند 1.1040 يورو.