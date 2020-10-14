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الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في غينيا لـ11.188 حالة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:21 م
اصابات كورونا في
اصابات كورونا في غينيا
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سجّلت غينيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت وزارة الصحة الغينية، اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 11.188 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 70 شخصًا.

يشار إلى أن كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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