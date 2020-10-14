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الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

22.591 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:22 م
فيروس كورونا في فرنسا
فيروس كورونا في فرنسا
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أعلنت فرنسا عن تسجيل 104 حالات وفاة، الأربعاء، إضافة إلى 22591 إصابة جديدة بفيروس في وقت أمرت فيه الحكومة بفرض حظر تجول في منطقة باريس، وثماني مدن أخرى، في محاولة لوقف انتشار الجائحة.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 33037 حالة وفاة، 779063 إصابة بالفيروس التاجي الوباء.

وأشارت إلى أن المستشفيات استقبلت أكثر من 5 آلاف مريض خلال الأسبوع الماضي وحده، فيما تلقى ما يربو على 1000 مريض العلاج في وحدات العناية المركزة في تلك الفترة.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، الأربعاء، عن فرض حظر تجول ليلي في منطقة باريس وثماني مدن أخرى، في محاولة لإبطاء كورونا الذي دخل "الموجة الثانية" من تفشيه، ووصل إلى مستويات مقلقة في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح ماكرون، في خطاب متلفز للأمة، أنه اعتبارا من مساء السبت المقبل، ستكون منطقة باريس ومدن رئيسية أخرى بينها مرسيليا ليون وتولوز وليل وروين وغرونوبل وسانت إتيان رهن حظر التجول من الساعة 00. 21 مساء وحتى الساعة 00. 6 صباحا لفترة أولية مدتها ستة أسابيع.

وصرح الرئيس الفرنسي، رسميا في خطابه، ب: "أننا في ما يسمى الموجة الثانية من كوفيد 19، والوضع مقلق بشكل متزايد"، لكنه أضاف: "لم نفقد السيطرة، إلا أن خدمات الطوارئ في مستشفياتنا في حالة مقلقة".

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