شاهد على سحل فتاة المعادي: «حاولنا ضبط المتهمين وفشلنا»

قال "محمد. أ" أحد شهود العيان على واقعة سحل فتاة بالمعادي، إنه يعمل سايس في مكان الواقعة وفي تمام الساعة الخامسة عصر أمس الثلاثاء، فوجئنا بسيارة ميكروباص يقودها شخص والآخر يجلس في المقعد الخلفي للسائق قام بفتح الباب الجرار للسيارة وحاول خطف شنطة المجني عليها.واستكمل حديثه لـ"الدستور": "البنت فضلت ماسكة في شنطتها وتم سحلها في الشارع بالميكروباص وظلت تقاوم حتى اصطدمت رأسها في سيارة ملاكي كانت متوقفة في الشارع وعندما فقدت وعيها قام بدهس رأسها أسفل السيارة الميكروباص وفر هاربا".وتابع حديثه: "كان في عامل دليڤري معاه موتوسيكل حاول يجري وراهم ولكنه تفاجئ بأتوبيس نقل قطع الطريق بينه وبين المتهمين وهربوا منه عقب صعودهم كوبري طرة المتجه إلى الكورنيش".وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أنه تم القبض على السائق المتهم الرئيسي في واقعة سحل فتاه ومقتلها بالمعادي.وأوضح أن السائق مسجل خطر وتم حبسه على ذمة قضيتين، وتمكن رجال مباحث قسم شرطة المعادي برئاسة المقدم إسلام بكر، من القبض عليه حال اختباءه في محافظة أخرى خارج نطاق العاصمة.ودلت التحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة في واقعة وفاة فتاة المعادي بعد سحلها بشارع 9 بمنطقة المعادى أن السبب محاولة سرقة.وأضافت التحريات، أن المتهمين حاولوا سرقة شنطتها بواسطة سيارة وبأسلوب الخطف ولكن المجنى عليها تمسكت بها مما أدى لسقوطها على رأسها ووفاتها، وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة فتاة بشارع 9 بمنطقة المعادي.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى، مفاده تلقيه بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، وبتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجنى عليها بالشارع قام مجهولون بمحاولة خطف حقيبة يدها بسيارتهم مما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض مما أدى إلى وفاتها، ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان وجار ملاحقة المتهم الاخر للقبض عليه.