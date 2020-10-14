شاهد على سحل فتاة المعادي: «حاولنا ضبط المتهمين وفشلنا»
الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 09:30 م
هدير مصطفيطباعة
قال "محمد. أ" أحد شهود العيان على واقعة سحل فتاة بالمعادي، إنه يعمل سايس في مكان الواقعة وفي تمام الساعة الخامسة عصر أمس الثلاثاء، فوجئنا بسيارة ميكروباص يقودها شخص والآخر يجلس في المقعد الخلفي للسائق قام بفتح الباب الجرار للسيارة وحاول خطف شنطة المجني عليها.
واستكمل حديثه لـ"الدستور": "البنت فضلت ماسكة في شنطتها وتم سحلها في الشارع بالميكروباص وظلت تقاوم حتى اصطدمت رأسها في سيارة ملاكي كانت متوقفة في الشارع وعندما فقدت وعيها قام بدهس رأسها أسفل السيارة الميكروباص وفر هاربا".
وتابع حديثه: "كان في عامل دليڤري معاه موتوسيكل حاول يجري وراهم ولكنه تفاجئ بأتوبيس نقل قطع الطريق بينه وبين المتهمين وهربوا منه عقب صعودهم كوبري طرة المتجه إلى الكورنيش".
وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أنه تم القبض على السائق المتهم الرئيسي في واقعة سحل فتاه ومقتلها بالمعادي.
وأوضح أن السائق مسجل خطر وتم حبسه على ذمة قضيتين، وتمكن رجال مباحث قسم شرطة المعادي برئاسة المقدم إسلام بكر، من القبض عليه حال اختباءه في محافظة أخرى خارج نطاق العاصمة.
ودلت التحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة في واقعة وفاة فتاة المعادي بعد سحلها بشارع 9 بمنطقة المعادى أن السبب محاولة سرقة.
وأضافت التحريات، أن المتهمين حاولوا سرقة شنطتها بواسطة سيارة وبأسلوب الخطف ولكن المجنى عليها تمسكت بها مما أدى لسقوطها على رأسها ووفاتها، وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة فتاة بشارع 9 بمنطقة المعادي.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى، مفاده تلقيه بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، وبتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجنى عليها بالشارع قام مجهولون بمحاولة خطف حقيبة يدها بسيارتهم مما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض مما أدى إلى وفاتها، ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان وجار ملاحقة المتهم الاخر للقبض عليه.
واستكمل حديثه لـ"الدستور": "البنت فضلت ماسكة في شنطتها وتم سحلها في الشارع بالميكروباص وظلت تقاوم حتى اصطدمت رأسها في سيارة ملاكي كانت متوقفة في الشارع وعندما فقدت وعيها قام بدهس رأسها أسفل السيارة الميكروباص وفر هاربا".
وتابع حديثه: "كان في عامل دليڤري معاه موتوسيكل حاول يجري وراهم ولكنه تفاجئ بأتوبيس نقل قطع الطريق بينه وبين المتهمين وهربوا منه عقب صعودهم كوبري طرة المتجه إلى الكورنيش".
وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أنه تم القبض على السائق المتهم الرئيسي في واقعة سحل فتاه ومقتلها بالمعادي.
وأوضح أن السائق مسجل خطر وتم حبسه على ذمة قضيتين، وتمكن رجال مباحث قسم شرطة المعادي برئاسة المقدم إسلام بكر، من القبض عليه حال اختباءه في محافظة أخرى خارج نطاق العاصمة.
ودلت التحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة في واقعة وفاة فتاة المعادي بعد سحلها بشارع 9 بمنطقة المعادى أن السبب محاولة سرقة.
وأضافت التحريات، أن المتهمين حاولوا سرقة شنطتها بواسطة سيارة وبأسلوب الخطف ولكن المجنى عليها تمسكت بها مما أدى لسقوطها على رأسها ووفاتها، وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة فتاة بشارع 9 بمنطقة المعادي.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى، مفاده تلقيه بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، وبتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجنى عليها بالشارع قام مجهولون بمحاولة خطف حقيبة يدها بسيارتهم مما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض مما أدى إلى وفاتها، ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان وجار ملاحقة المتهم الاخر للقبض عليه.
شاهد على سحل فتاة المعادي: «حاولنا ضبط المتهمين وفشلنا»
شاهد على سحل فتاة المعادي: «حاولنا ضبط المتهمين وفشلنا»
شاهد على سحل فتاة المعادي: «حاولنا ضبط المتهمين وفشلنا»
شاهد على سحل فتاة المعادي: «حاولنا ضبط المتهمين وفشلنا»
شاهد على سحل فتاة المعادي: «حاولنا ضبط المتهمين وفشلنا»
شاهد على سحل فتاة المعادي: «حاولنا ضبط المتهمين وفشلنا»