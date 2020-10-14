ضبط 9 محاولات تهرب جمركي بجمارك سفاجا

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة عاطف أحمد غانم، مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر، بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 9 محاولات تهرب جمركي لكمية من الأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل وإكسسوار المحمول المخالفة للقانون.ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودى بإدارتي الحركة، برئاسة هشام عوض وإدارة تفتيش الركاب برئاسة عطية عبد المجيد، تم الاشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة بـ 9 من الركاب المصريين القادمين.بالمعاينة الفعلية، تبين وجود 1999 عبوة مكملات غذائية ومستحضرات تجميل متنوعة و368 علبة أدوية بشرية ومرهم موف و412 قطعة إكسسوارات محمول و128 ساعات يد وكاميرات مراقبة مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها.وقام بالضبط كلًا من أحمد ممدوح وعمر كمال ومحمد فيصل بإشراف شعبان الريس ومحمد حمدى بإدارة الحركة ومحمد فوزي وسيد عزالدين بإدارة تفتيش الركاب وحمدى صابر ومصطفي هاشم مدير التعريفة وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 542 ألف و491 جنيهًا.وقرر عاطف غانم، مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 9 محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.