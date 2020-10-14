وزير الاتصالات: سعيد بشباب مبادرة «وظيفة تك» في المحافظات
الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:45 م
طارق عتمانطباعة
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستويين الإقليمي والدولي، يتطلب توافر قاعدة من المهارات والكفاءات الشابة القادرة على تصدير الخدمات الرقمية وتنفيذ مشروعات مصر الرقمية التى نتطلع لها جميعًا وقريبًا سنقوم بافتتاح مراكز ابداع مصر الرقمية التي تم تدشينها في عدد من الجامعات الإقليمية؛ بهدف توفير فرص تدريبية للشباب ورعاية المبدعين.
أضاف طلعت أننا لا نكتفى فقط، بإطلاق مبادرات تدريب الشباب في كافة مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بل نحرص على المتابعة والتعرف من شبابنا على التحديات التى واجهتهم أثناء تنفيذ هذه المبادرات لتطويرها بشكل مستمر.
وتابع الوزير، في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنه بمناسبة مرور عام على إطلاق مبادرة "وظيفة تك": "سعدت بلقاء عدد من الشباب المتميز الذين اتموا تدريبهم فى المبادرة من مختلف المحافظات والاستماع إلى قصص نجاحهم وحصولهم بالفعل على فرص عمل فى أحدث المجالات التكنولوجية فى عدد من الشركات الإقليمية والدولية".
ولفت إلى أنه بجانب لقائي بنماذج واعدة من الشباب المستفيدين من مبادرة "شغلك من بيتك" للتدريب على مهارات العمل الحر وكيفية الالتحاق بمنصاته عبر الإنترنت، ولقد سجل لدراسة هذه المواد أكثر من 45000 شخص على منصة "مهارة تك"، منها حوالى 1000 شخص استفادوا من خدمة الترجمة بلغة الإشارة.
أضاف طلعت أننا لا نكتفى فقط، بإطلاق مبادرات تدريب الشباب في كافة مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بل نحرص على المتابعة والتعرف من شبابنا على التحديات التى واجهتهم أثناء تنفيذ هذه المبادرات لتطويرها بشكل مستمر.
وتابع الوزير، في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنه بمناسبة مرور عام على إطلاق مبادرة "وظيفة تك": "سعدت بلقاء عدد من الشباب المتميز الذين اتموا تدريبهم فى المبادرة من مختلف المحافظات والاستماع إلى قصص نجاحهم وحصولهم بالفعل على فرص عمل فى أحدث المجالات التكنولوجية فى عدد من الشركات الإقليمية والدولية".
ولفت إلى أنه بجانب لقائي بنماذج واعدة من الشباب المستفيدين من مبادرة "شغلك من بيتك" للتدريب على مهارات العمل الحر وكيفية الالتحاق بمنصاته عبر الإنترنت، ولقد سجل لدراسة هذه المواد أكثر من 45000 شخص على منصة "مهارة تك"، منها حوالى 1000 شخص استفادوا من خدمة الترجمة بلغة الإشارة.