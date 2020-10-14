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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير الاتصالات: سعيد بشباب مبادرة «وظيفة تك» في المحافظات

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:45 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
طارق عتمان
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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستويين الإقليمي والدولي، يتطلب توافر قاعدة من المهارات والكفاءات الشابة القادرة على تصدير الخدمات الرقمية وتنفيذ مشروعات مصر الرقمية التى نتطلع لها جميعًا وقريبًا سنقوم بافتتاح مراكز ابداع مصر الرقمية التي تم تدشينها في عدد من الجامعات الإقليمية؛ بهدف توفير فرص تدريبية للشباب ورعاية المبدعين.

أضاف طلعت أننا لا نكتفى فقط، بإطلاق مبادرات تدريب الشباب في كافة مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بل نحرص على المتابعة والتعرف من شبابنا على التحديات التى واجهتهم أثناء تنفيذ هذه المبادرات لتطويرها بشكل مستمر.

وتابع الوزير، في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنه بمناسبة مرور عام على إطلاق مبادرة "وظيفة تك": "سعدت بلقاء عدد من الشباب المتميز الذين اتموا تدريبهم فى المبادرة من مختلف المحافظات والاستماع إلى قصص نجاحهم وحصولهم بالفعل على فرص عمل فى أحدث المجالات التكنولوجية فى عدد من الشركات الإقليمية والدولية".

ولفت إلى أنه بجانب لقائي بنماذج واعدة من الشباب المستفيدين من مبادرة "شغلك من بيتك" للتدريب على مهارات العمل الحر وكيفية الالتحاق بمنصاته عبر الإنترنت، ولقد سجل لدراسة هذه المواد أكثر من 45000 شخص على منصة "مهارة تك"، منها حوالى 1000 شخص استفادوا من خدمة الترجمة بلغة الإشارة.

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