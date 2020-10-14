بأموال قطرية.. «أفعى الإخوان» تبث سمومها في «إعلام إسبانيا»: منصات لمعاداة مصر (مستندات)





وتستعرض "الدستور"، في هذا التقرير صحفا ومواقع إخبارية إسبانية ذات توجه معاد لمصر، وتنشر من خلالها جماعة الإخوان ودويلة قطر الأكاذيب من أجل التحريض ضد المصريين.



وهذه المواقع ومحتواها باللغة الإسبانية تثبت أن التنظيم يسعى عبر قواعده في الدول المختلفة أن يعظم من الشبكة الإعلامية الدولية للتخديم على أفكاره وتوجهاته، سواء عبر إنشاء مواقع إخبارية أو اختراقات داخل المؤسسات الإعلامية في إسبانيا والمجتمع المدني هناك.

تكثف جماعة الإخوان الإرهابية، تحركاتها مع وسائل الإعلام الغربية، بشراء مساحات في الصحف الأجنبية بدعم من الدول الراعية للتنظيم ومنها قطر وتركيا.وتستعرض "الدستور"، في هذا التقرير صحفا ومواقع إخبارية إسبانية ذات توجه معاد لمصر، وتنشر من خلالها جماعة الإخوان ودويلة قطر الأكاذيب من أجل التحريض ضد المصريين.وهذه المواقع ومحتواها باللغة الإسبانية تثبت أن التنظيم يسعى عبر قواعده في الدول المختلفة أن يعظم من الشبكة الإعلامية الدولية للتخديم على أفكاره وتوجهاته، سواء عبر إنشاء مواقع إخبارية أو اختراقات داخل المؤسسات الإعلامية في إسبانيا والمجتمع المدني هناك.

«el pais».. اختراق قطري لثاني أكبر صحيفة إسبانية.. وإشارات سلبية ضد مصر

هي صحيفة يومية إسبانية أسست في العام 1976 بالعاصمة مدريد، تمتلكها مجموعة التكتل الإعلامي الإسباني المعروفة باسم PRISA ) A.S، Informaciones de Promotora وهي الصحيفة الثانية من حيث نسب التوزيع بالبلاد بعد صحيفة (ال موندو)، ولها وزن نسبي كبير في الصحافة الإسبانية، ولديها موقع إلكتروني باللغة الإسبانية والإنجليزية، أما إصداراتها الورقية اليومية فهي فقط بالإسبانية، ولديها على موقعها الإلكتروني نسخة موجه للولايات المتحدة، نسخة للبرازيل ونسخة لإسبانيا ونسخة لإقليم كتالونيا.



وتنشر الصحيفة مقالات وأخبار يومية باللغتين الإسبانية والإنجليزية في جميع المجالات داخليا أو خارجيًا، ومن خلال تتبع الموضوعات والأخبار المنشورة على الصحيفة يمكن الوصول إلى أن الصحيفة تنشر مقالات إيجابية عن قطر وتفرد لها مساحة، سواء عن السياسة أو الاقتصاد أو الرياضة والثقافة في قطر، فضلا عن الاهتمام من الصحيفة بكل ما يتعلق بقطر، يطرح تساؤلات عن مدى العلاقة أو الاختراق الذي قامت به قطر في هذه الصحافة، وهل قامت بشراء أقلام وكتاب في هذه الصحيفة، لدرجة مثال أن تفرد في هذه الصحيفة موضوعات عن "الثقافة في قطر" فمن غير المعقول أن تهتم الصحيفة الإسبانية الأوسع انتشارا بخبر افتتاح متحف جديد في قطر، وهو ما يطرح عدد من الشكوك حول وجود اختراق قطري ما.



كما تنشر موضوعات تحمل إشارات سلبية عن مصر كموضوع عن العاصمة الإدارية الجديدة بعنوان "عاصمة فرعونية جديدة للسيسي"، وكانت أكثر المهتمين بموضوع المقاول الهارب محمد علي ونشرت أكثر من مقال عنه وقامت بعمل لقاء صحفي معه وهو ما يضع علامة استفهام على توجهها.

كما نشرت لقاء صحفيا مع المتحدث باسم الحكومة القطرية يتحدث فيه عن المقاطعة العربية لقطر، وموضوعا بعنوان "محمد علي المليونير المصري الذي يدعو لمظاهرات ضد السيسي من برشلونة"، وآخر عن افتتاح قطر لمتحف وطني جديد. هي صحيفة يومية إسبانية أسست في العام 1976 بالعاصمة مدريد، تمتلكها مجموعة التكتل الإعلامي الإسباني المعروفة باسم PRISA ) A.S، Informaciones de Promotora وهي الصحيفة الثانية من حيث نسب التوزيع بالبلاد بعد صحيفة (ال موندو)، ولها وزن نسبي كبير في الصحافة الإسبانية، ولديها موقع إلكتروني باللغة الإسبانية والإنجليزية، أما إصداراتها الورقية اليومية فهي فقط بالإسبانية، ولديها على موقعها الإلكتروني نسخة موجه للولايات المتحدة، نسخة للبرازيل ونسخة لإسبانيا ونسخة لإقليم كتالونيا.وتنشر الصحيفة مقالات وأخبار يومية باللغتين الإسبانية والإنجليزية في جميع المجالات داخليا أو خارجيًا، ومن خلال تتبع الموضوعات والأخبار المنشورة على الصحيفة يمكن الوصول إلى أن الصحيفة تنشر مقالات إيجابية عن قطر وتفرد لها مساحة، سواء عن السياسة أو الاقتصاد أو الرياضة والثقافة في قطر، فضلا عن الاهتمام من الصحيفة بكل ما يتعلق بقطر، يطرح تساؤلات عن مدى العلاقة أو الاختراق الذي قامت به قطر في هذه الصحافة، وهل قامت بشراء أقلام وكتاب في هذه الصحيفة، لدرجة مثال أن تفرد في هذه الصحيفة موضوعات عن "الثقافة في قطر" فمن غير المعقول أن تهتم الصحيفة الإسبانية الأوسع انتشارا بخبر افتتاح متحف جديد في قطر، وهو ما يطرح عدد من الشكوك حول وجود اختراق قطري ما.كما تنشر موضوعات تحمل إشارات سلبية عن مصر كموضوع عن العاصمة الإدارية الجديدة بعنوان "عاصمة فرعونية جديدة للسيسي"، وكانت أكثر المهتمين بموضوع المقاول الهارب محمد علي ونشرت أكثر من مقال عنه وقامت بعمل لقاء صحفي معه وهو ما يضع علامة استفهام على توجهها.كما نشرت لقاء صحفيا مع المتحدث باسم الحكومة القطرية يتحدث فيه عن المقاطعة العربية لقطر، وموضوعا بعنوان "محمد علي المليونير المصري الذي يدعو لمظاهرات ضد السيسي من برشلونة"، وآخر عن افتتاح قطر لمتحف وطني جديد.

el pais

el pais

«diario publico».. لسان الإخوان الكاذب عن حقوق الإنسان في مصر

صحيفة إلكترونية إسبانية كانت تنشر ورقيًا خلال الفترة من 2007 إلى 2012 قبل أن تتوقف عن ذلك بسبب الخسائر المادية التي وصلت إلى 9 ملايين يورو من الديون لتتابع النشر عبر الموقع الإلكتروني فقط باللغتين الإسبانية والإنجليزية، مقرها الرئيسي بالعاصمة مدريد، وأصدرت عددها المطبوع في سبتمبر 2007 وهي مملوكة لرجل الأعمال الكتالوني ورئيس مجلس إدارة شركة "ميديا برو" للخدمات الإعلامية جوميه روريس.



الصحيفة هي إحدى صحيفتين تتبع التوجه اليساري في البلاد، وهي تستهدف فئة الشباب أكثر من أي فئة أخرى، ويرأس مجلس إدارتها حاليًا الصحفية الإسبانية شخص يدعى "أنا باردو دي فيير".

من خلال متابعة الموضوعات المنشورة على الموقع الإلكتروني يتضح أن الصحيفة تقوم بنشر أخبار وموضوعات إيجابية عن قطر بالأخص الأخبار الاقتصادية، كما تهتم بنشاط شبكة الجزيرة القطرية، ورغم عدم نشرها موضوعات كثيرة عن مصر إلا أن معظم الموضوعات المتعلقة بمصر على الموقع تحمل توجه سلبي ضد الدولة المصرية وتركز على القضايا التي تمس حقوق الإنسان معتمدة على الأطروحات التي يرددها التنظيم العالمي للإخوان.



تهتم الصحيفة بنشر الموضوعات المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر وتركز على الموضوعات الخاصة بالمساجين السياسيين كقضية خلية الماريوت وقضية باترك جورج وقضايا الرأي العام مثل قضية "فتيات التيك توك".

وأغلب الموضوعات التي تنشر عن مصر يكتبها الكاتب الصحفي المقيم بالقدس إيجينيو جارسيا جاثكون، واهتمام الصحيفة بأخبار قطر وقناة الجزيرة بشكل إيحابي ونشر أخبار سيئة عن مصر ودول الرباعي العربي بشكل عام، يعطي مؤشر أو يطرح تساؤلات إن كانت قطر نجحت أيضا في شراء أقالم وكتاب داخل الصحيفة. صحيفة إلكترونية إسبانية كانت تنشر ورقيًا خلال الفترة من 2007 إلى 2012 قبل أن تتوقف عن ذلك بسبب الخسائر المادية التي وصلت إلى 9 ملايين يورو من الديون لتتابع النشر عبر الموقع الإلكتروني فقط باللغتين الإسبانية والإنجليزية، مقرها الرئيسي بالعاصمة مدريد، وأصدرت عددها المطبوع في سبتمبر 2007 وهي مملوكة لرجل الأعمال الكتالوني ورئيس مجلس إدارة شركة "ميديا برو" للخدمات الإعلامية جوميه روريس.الصحيفة هي إحدى صحيفتين تتبع التوجه اليساري في البلاد، وهي تستهدف فئة الشباب أكثر من أي فئة أخرى، ويرأس مجلس إدارتها حاليًا الصحفية الإسبانية شخص يدعى "أنا باردو دي فيير".من خلال متابعة الموضوعات المنشورة على الموقع الإلكتروني يتضح أن الصحيفة تقوم بنشر أخبار وموضوعات إيجابية عن قطر بالأخص الأخبار الاقتصادية، كما تهتم بنشاط شبكة الجزيرة القطرية، ورغم عدم نشرها موضوعات كثيرة عن مصر إلا أن معظم الموضوعات المتعلقة بمصر على الموقع تحمل توجه سلبي ضد الدولة المصرية وتركز على القضايا التي تمس حقوق الإنسان معتمدة على الأطروحات التي يرددها التنظيم العالمي للإخوان.تهتم الصحيفة بنشر الموضوعات المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر وتركز على الموضوعات الخاصة بالمساجين السياسيين كقضية خلية الماريوت وقضية باترك جورج وقضايا الرأي العام مثل قضية "فتيات التيك توك".وأغلب الموضوعات التي تنشر عن مصر يكتبها الكاتب الصحفي المقيم بالقدس إيجينيو جارسيا جاثكون، واهتمام الصحيفة بأخبار قطر وقناة الجزيرة بشكل إيحابي ونشر أخبار سيئة عن مصر ودول الرباعي العربي بشكل عام، يعطي مؤشر أو يطرح تساؤلات إن كانت قطر نجحت أيضا في شراء أقالم وكتاب داخل الصحيفة.

diario publico

diario publico

«monitor de oriente».. الإدارة إخوانية وحفيد البنا أحد مستشاريها

هو النسخة الموجهة للناطقين باللغة الإسبانية من موقع monitor eye east middle المعروف بتوجه ضد الدولة المصرية ويديره مجموعة من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية ويحمل نفس الاسم باللغة الإسبانية.

الموقع الرئيسي يهتم بقضايا الشرق الأوسط والصراع العربي الإسرائيلي وله توجه واضح من مصر، ودول الاعتدال العربي، وينشر محتوى يخدم على نشاط التنظيم العالمي للإخوان ويخدم على سياسات تركيا وقطر.

تدير الموقع شركة associates ardi البريطانية، ويوجد في بناية "كراون هاوس" في لندن.



الصحيفة تتبع التوجه الإخواني وتروج له وتضع اسم القيادي الإخواني طارق رمضان حفيد حسن البنا كأحد مستشاريها، وطارق رمضان هو المدان في عدد من قضايا التحرش والاغتصاب أمام القضاء الفرنسي.

من خلال متابعة الموضوعات المنشورة على الموقع يتضح أنه ينشر الكثير من الأخبار والموضوعات الإيجابية عن تركيا وقيادتها ودورها في المنطقة ويروج له، كما ينشر الموقع موضوعات ذات توجه سلبي صريح من الدولة المصرية، ويهاجم الإدارة المصرية صراحة حاله حال الموقع الرئيسي باللغة الإنجليزية المعروف بأنه أحد الأذرع الإعالمية الأبرز لجماعة الإخوان، ويدافع الموقع في موضوعاته عن حركة حماس. هو النسخة الموجهة للناطقين باللغة الإسبانية من موقع monitor eye east middle المعروف بتوجه ضد الدولة المصرية ويديره مجموعة من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية ويحمل نفس الاسم باللغة الإسبانية.الموقع الرئيسي يهتم بقضايا الشرق الأوسط والصراع العربي الإسرائيلي وله توجه واضح من مصر، ودول الاعتدال العربي، وينشر محتوى يخدم على نشاط التنظيم العالمي للإخوان ويخدم على سياسات تركيا وقطر.تدير الموقع شركة associates ardi البريطانية، ويوجد في بناية "كراون هاوس" في لندن.الصحيفة تتبع التوجه الإخواني وتروج له وتضع اسم القيادي الإخواني طارق رمضان حفيد حسن البنا كأحد مستشاريها، وطارق رمضان هو المدان في عدد من قضايا التحرش والاغتصاب أمام القضاء الفرنسي.من خلال متابعة الموضوعات المنشورة على الموقع يتضح أنه ينشر الكثير من الأخبار والموضوعات الإيجابية عن تركيا وقيادتها ودورها في المنطقة ويروج له، كما ينشر الموقع موضوعات ذات توجه سلبي صريح من الدولة المصرية، ويهاجم الإدارة المصرية صراحة حاله حال الموقع الرئيسي باللغة الإنجليزية المعروف بأنه أحد الأذرع الإعالمية الأبرز لجماعة الإخوان، ويدافع الموقع في موضوعاته عن حركة حماس.

monitor de oriente

«nuevo periodico».. النسخة الإسبانية من موقع الحرية والعدالة الإخواني



موقع إسباني يهتم بنشر الأخبار التكنولوجية والاقتصادية والرياضية في المقام الأول والسياسية بالمقام الثاني، باللغة الإسبانية.

الموقع من محتواه السياسي يؤكد أنه إحدى المشاريع الإعلامية الإخوانية في إسبانيا، خاصة أنه مخطط جزء من محتواه لاستعراض معظم ما يتناوله الموقع الرسمي لموقع "الحرية والعدالة" الإخواني بجانب الموقع الرسمي لجماعة الإخوان.

نشر الموقع عدة موضوعات ذات توجه سلبي من الدولة المصرية ويشير في العديد من موضوعاته أنها منقولة عن بوابة الحرية والعدالة الإكترونية (الموقع الإلكتروني للإخوان)، ويوجد بعض الموضوعات المترجمة بشكل كامل من موقع الإخوان للغة الإسبانية وهو ما يثبت التعاون بين الطرفين، فما الذي يدفع موقع إسباني بأن يهتم بهذا الشكل بمحتوى مؤدلج لجماعة الإخوان ويعيد نشره وتسويقه باللغة الإسبانية على موقعه. موقع إسباني يهتم بنشر الأخبار التكنولوجية والاقتصادية والرياضية في المقام الأول والسياسية بالمقام الثاني، باللغة الإسبانية.الموقع من محتواه السياسي يؤكد أنه إحدى المشاريع الإعلامية الإخوانية في إسبانيا، خاصة أنه مخطط جزء من محتواه لاستعراض معظم ما يتناوله الموقع الرسمي لموقع "الحرية والعدالة" الإخواني بجانب الموقع الرسمي لجماعة الإخوان.نشر الموقع عدة موضوعات ذات توجه سلبي من الدولة المصرية ويشير في العديد من موضوعاته أنها منقولة عن بوابة الحرية والعدالة الإكترونية (الموقع الإلكتروني للإخوان)، ويوجد بعض الموضوعات المترجمة بشكل كامل من موقع الإخوان للغة الإسبانية وهو ما يثبت التعاون بين الطرفين، فما الذي يدفع موقع إسباني بأن يهتم بهذا الشكل بمحتوى مؤدلج لجماعة الإخوان ويعيد نشره وتسويقه باللغة الإسبانية على موقعه.