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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وزيرة الثقافة تشهد احتفالية أكاديمية الفنون بمعهد السينما (صور)

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:29 م
الفنانة الدكتورة
الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم
حسام الضمراني
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شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الاحتفالية التى نظمتها أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتور أشرف زكى، بمناسبة تخريج دفعة المعهد العالي للسينما 2019-2020، والتى تحمل اسم المخرج الكبير "محمد عبدالعزيز" فى تقليد جديد ينفذ لأول مرة، وذلك بحضور الدكتورة غادة جبارة نائب رئيس الأكاديمية، محسن التونى عميد معهد السينما، والنجم الكبير كريم عبدالعزيز نجل المخرج محمد عبدالعزيز، ونخبة متميزة من الأساتذة والطلاب وأسرهم.

وقالت عبدالدايم إن أهم الملامح الرئيسية في عظمة الشخصية المصرية عبر تاريخها الممتد تكمن في مقدار وقيمة ما نمتلكه من فنون وثقافة لقدرتها الفائقة في تجسيد هويتنا المتفردة بين الحضارات، وهو ما نسعى دائمًا لصونه وتأكيده وتطويره لأجل صناعة مجتمع متميز، وأبدت سعادتها بالمستوى الإبداعي الذي اتسمت به مشروعات التخرج لطلاب المعهد، وشجعتهم على المزيد من النجاحات التي تدعم الوطن في تحقيق تنمية المستدامة المنشودة.

كما أشادت عبدالدايم بالدور الفعال لأكاديمية الفنون كأحد الكيانات التنويرية القائمة على تعليم الفنون والمساهمة في نشرها وتطويعها لبناء أجيال إبداعية قادرة على التصدي للأفكار الهدامة، وأضافت أشعر بالفخر كوني أحد أبناء أكاديمية الفنون، وما يدعو للفخر أيضًار كون معظم فناني مصر من خريجى أكاديمية، كما أثنت على التقليد الرائع الذي دشنته الأكاديمية هذا العام والمتمثل في إطلاق اسم المبدع الكبير محمد عبد العزيز على دفعة المعهد العالي للسينما ٢٠١٩ـ٢٠٢٠، وأوصت بضرورة الاستمرارية في تعميم إطلاق أسماء رموزنا الفنية والإبداعية على جميع دفعات المعاهد؛ تخليدًا لهم وتتويجًا لجهود روادها وأساتذتها في الدفعات القادمة.

كما كرمت المخرج الكبير محمد عبدالعزيز بإهدائه درعًا تذكاريًا احتفاء بانجازاته فى خدمة الفن السينمائي، وإسهاماته البارزة داخل المعهد العالي للسينما في خلق أجيال قادرة على حمل رايات التنوير الإبداعي في مصر.

ووجه الدكتور أشرف زكى الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة لدعمها المستمر لكل ما من شأنه تطوير آليات العمل بالأكاديمية للقيام بدورها التنويري بالشكل اللائق بقيمة مصر الحضارية َفي خلق أجيال من المبدعين قادرين على تطوير صناعة السينما بها، كما وجه الشكر للدكتور محسن التوني عميد المعهد العالي للسينما على مجهوداته في سبيل الارتقاء بالمستوى الأكاديمي للمعهد، كما حث طلاب المعهد لحشد طاقتهم الإبداعية للارتقاء بالوجدان المجتمعي وقيمه المنشودة.

وقال المخرج محمد عبدالعزيز إن هذه لحظة فارقة وجميلة فى حياتى أن يتم تكريمي بَاطلاق اسمي على دفعة تخرج المعهد العالي للسينما هذا العام، وكلى سعادة بهذا التقليد الرائع الذي يعلي من شأن الفنون ورموزها.

وقال الفنان كريم عبدالعزيز إنني فخور بتكريم والدي وأستاذي المخرج محمد عبدالعزيز بإطلاق اسمه على دفعة المعهد العالي للسينما هذا العام، كما شكر كل القائمين على هذا التكريم، مبدئيًا فخره وامتنانه بالانتماء لصرح فنى عريق مثل أكاديمية الفنون كأحد أبنائها الخريجين الذي تعلم من قامات عملاقة هم أساتذتها.

وكانت وزيرة الثقافة قد تفقدت أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى معهد الموسيقي العربية بالأكاديمية، إلى جانب المعرض الفني الذي اشتمل على مجموعة أعمال ومعروضات ولوحات فنية بعنوان "مشروع اتيليه التخرج" لطلاب قسم هندسة المناظر بالمعهد، وهو عبارة عن عرض تصميمات الأزياء والرسومات والديكورات الخاصة بأفلام مشروعات التخرج لدفعة ٢٠١٩ ٢٠٢٠ بالمعهد، كما ضم المعرض مجموعة أعمال فنية بعنوان "مبادئ تصوير الفرقة الأولى جميع الأقسام"، وهو عبارة عن مجموعة من الأعمال الفنية قام بها طلاب الفرقة الأولى بالمعهد أثناء فترة التوقف الأنشطة.
وزيرة الثقافة تشهد احتفالية أكاديمية الفنون بمعهد السينما (صور)
وزيرة الثقافة تشهد احتفالية أكاديمية الفنون بمعهد السينما (صور)
وزيرة الثقافة تشهد احتفالية أكاديمية الفنون بمعهد السينما (صور)
وزيرة الثقافة تشهد احتفالية أكاديمية الفنون بمعهد السينما (صور)
وزيرة الثقافة تشهد احتفالية أكاديمية الفنون بمعهد السينما (صور)
وزيرة الثقافة تشهد احتفالية أكاديمية الفنون بمعهد السينما (صور)
وزيرة الثقافة تشهد احتفالية أكاديمية الفنون بمعهد السينما (صور)
وزيرة الثقافة تشهد احتفالية أكاديمية الفنون بمعهد السينما (صور)
وزيرة الثقافة تشهد احتفالية أكاديمية الفنون بمعهد السينما (صور)
وزيرة الثقافة تشهد احتفالية أكاديمية الفنون بمعهد السينما (صور)

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