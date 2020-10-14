روسيا تبدأ فى اختبار لقاح جديد ضد كورونا

أعلن رئيس مركز "تشوماكوف" الحكومي الفيدرالي الروسي، أيدر إيشمهمدوف، اليوم الأربعاء، انطلاق الاختبارات السريرية للقاح روسي آخر ضد "كوفيد – 19" في مدينتي بطرسبورج وكيروف الروسيتين.وقال إيشمهمدوف، بحسب ما نقلت وكالة تاس الروسية، إن استخدام اللقاح الجديد يجب أن يبدأ في نوفمبر المقبل بعد انتهاء اختباراته السريرية.وأضاف: "أننا نواصل البحوث السريرية للقاحنا والتي انطلقت في 6 أكتوبر الجاري بمدينة نوفوسيبيرسك. ولم تسفر الاختبارات هناك عن أية ظواهر غير مرغوب بها. وسنبدأ في 19 أكتوبر بالاختبارات السريرية للقاحنا في مدينتي بطرسبورج وكيروف في وقت واحد".ووفقا لـ "تاس"، فإن اللقاح الجديد يحتوي على فيروسات ضعيفة أو ميتة لا تستطيع أن تتسبب في إصابة أحد.