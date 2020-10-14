رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تبدأ فى اختبار لقاح جديد ضد كورونا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 09:43 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
عبير سليم
طباعة
أعلن رئيس مركز "تشوماكوف" الحكومي الفيدرالي الروسي، أيدر إيشمهمدوف، اليوم الأربعاء، انطلاق الاختبارات السريرية للقاح روسي آخر ضد "كوفيد – 19" في مدينتي بطرسبورج وكيروف الروسيتين.

وقال إيشمهمدوف، بحسب ما نقلت وكالة تاس الروسية، إن استخدام اللقاح الجديد يجب أن يبدأ في نوفمبر المقبل بعد انتهاء اختباراته السريرية.

وأضاف: "أننا نواصل البحوث السريرية للقاحنا والتي انطلقت في 6 أكتوبر الجاري بمدينة نوفوسيبيرسك. ولم تسفر الاختبارات هناك عن أية ظواهر غير مرغوب بها. وسنبدأ في 19 أكتوبر بالاختبارات السريرية للقاحنا في مدينتي بطرسبورج وكيروف في وقت واحد".

ووفقا لـ "تاس"، فإن اللقاح الجديد يحتوي على فيروسات ضعيفة أو ميتة لا تستطيع أن تتسبب في إصابة أحد.

موضوعات متعلقة

والد «بوسي»: حالتي الصحية صعبة.. وكلمتها قالتلي «انسى إن ليك بنت»

صور خليعة ويخت لعشيقها.. شقيقة وزير الاتصالات القطري تكشف «فضائح موزة»

وثائق كلينتون تفضح دور مروان يونس في نشر الفوضي

«فتاة المعادي».. كل ما نعرفه عن «جريمة سحل مريم حتى الموت»

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد حديقة الفردوس والمرسى السياحي (صور)

image description

قوافل بيطرية علاجية في قرى دمياط

image description

السفير الألماني يزور دير العذراء بدرنكة في أسيوط

image description

تشييع جثمان شهيد الواجب بمسقط رأسه بالدقهلية

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول إنشاء وحدة تضامن اجتماعي

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الرئيس السيسي يؤكد رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل

«والدها غطاها وبكى».. تفاصيل واقعة «فتاة المعادي» على لسان شهود عيان

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

علماء يطورون جهازًا يتتبع النوم ويتلاعب بأحلام الناس

المحيط الأطلسي يسجل أعلى درجات للحرارة منذ 3 آلاف عام

أمريكا تستبعد إعطاء الأطفال لقاح كورونا في المراحل الأولى

بيع نسخة نادرة لمسرحيات شكسبير بـ9.9 مليون دولار

أيام زمان

«تزوجت بدافع الأمومة».. اعترافات يسرا عن الزواج والسينما

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

مقالات الرأي
جلال حمام
الإخوان أضاعوا مصر.. بصبيانيتهم
أحمد بهاء الدين شعبان
كلينتون والإخوان.. كشف المستور «1»
مؤمن المحمدي
دورى المجموعتين
خالد عكاشة
خريطة الخلافات والانشقاقات التركية الداخلية
المزيد

الثقافة

خالد جلال ناعيا محمود ياسين: سيظل اسمه خالدا في قلوب المصريين

وزيرة الثقافة تشهد احتفالية أكاديمية الفنون بمعهد السينما (صور)

خالد جلال يتفقد اللمسات الأخيرة لاحتفال نصر أكتوبر بساحة الهناجر

غدًا.. «القومى للترجمة» يكرم الفائز بجائزة رفاعة الطهطاوي