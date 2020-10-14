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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:07 م
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان،
كتب صلاح حسنى
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تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، بعض المدارس بمدن (بنها، قها، قليوب) للوقوف على استعدادات وجاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد والانتهاء من أعمال الصيانة، وذلك وفقا لخطة الدولة والمحافظة ومراجعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا على أرواح الطلبة والطالبات.

وتفقد الهجان خلال الجولة مدرسة عمر بن عبدالعزيز الابتدائية بمدينة بنها ومدرسة الشهيد هشام إبراهيم بيومي الإعدادية بنات بمدينة قها ومدرسة الفريق سعد الدين الشاذلي الرسمية للغات ومدرسة سنديون الإعدادية بنات بمركز ومدينة قليوب ومدرسة الشهيد مصطفى لطفي سلامة الثانوية التجارية للبنات بحي غرب شبرا الخيمة.

كما تفقد بعض فصول وحجرات المدرسة وتأكد من وجود بوابات التعقيم بها، وشدد على استكمال أعمال الصيانة البسيطة وتنظيف زجاج الفصول، وتابع أعمال النظافة والتطهير بالمدرسة ودهان الأسوار.

وتفقد المحافظ بعض الفصول والحجرات الدراسية للوقوف على مدى جاهزيتها قبل بدء العام الدراسي الجديد، مشددًا على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتعقيم المدارس، وارتداء الكمامات داخل المدرسة حفاظًا على صحة وسلامة العاملين والطلاب.

وأشار المحافظ إلى التنبيه على كافة رؤساء مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية بالتأكيد على استمرار أعمال النظافة والتطهير ورفع المخلفات والتجميل حول المدارس، وإزالة كافة الإشغالات ومنع انتشار الباعة الجائلين.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بنظافة المدارس من الداخل والخارج ودورات المياه بها وتطهيرها باستمرار، وذلك للحفاظ على صحة طلبة وطالبات المدارس وتعليمهم السلوكيات الصحية السليمة ووقايتهم من كافة الأمراض المعدية، ومن بينها الفيروسات مثل كورونا وأنفلونزا الطيور وغيرها وخطة المحافظة بشأن حضور الطلاب أسبوعيا بما يحقق انتظام العملية التعليمية، والالتزام بالتباعد داخل الفصول وتنفيذ خطة دخول وخروج الطلاب لضمان سلامة الطلاب فضلا عن متابعة إجراءات التطهير والتعقيم بشكل يومي قبل وبعد انتهاء اليوم الدراسي.

وأكد ضرورة متابعة الإجراءات الوقائية الاحترازية وخطة التأمين الصحى التي وضعتها وزارة الصحة للتصدي لفيروس كورونا المستجد؛ لمنع دخوله البلاد ورفع درجة الاستعداد والجاهزية بمستشفيات الحميات على مستوى المحافظة.

واطمأن الهجان من مديرية التربية والتعليم على وصول وتسليم الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية، وكذلك الانتهاء من أعمال الصيانة وإصلاح الأثاثات المدرسية ومراجعة أعمال الكهرباء والمياه والتهوية.

كما تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعمل حملات نظافة يومية لرفع القمامة والإشغالات أولا بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة، وعدم السماح للباعة الجائلين بالتواجد حول أسوار المدارس مؤكدًا أن العام الدراسي الجديد 2020 2021 سوف يشهد دخول عدد 1446617 طالبا وطالبة على مستوي المحافظة.

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