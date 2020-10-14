انتصار السيسي تزور معرض تراثنا.. وتشكر الأيدي المصرية (فيديو)

زارت السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسى، معرض "تراثنا"، للحرف اليدوية والتراثية، معربة عن سعادتها بوجودها في المعرض.وكرمت الفائزين بجائزة الأفضل للمشروعات الحرفية واليدوية ومتناهية الصغر، خلال زيارتها اليوم لمعرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، ووجهت للفائزين بالتهنئة.وأكدت أن هذا المعرض يأتي انطلاقا من الأهمية الاستراتيجية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لقدرتها على توفر فرص عمل ومصدر دخل للمرأة، مؤكدة أن المرأة المصرية لها قدرة متميزة على العمل في جميع المجالات، ولكن يظهر ابداعها وتطورها فى الحرف اليدوية والتراثية، وهو الحال في جميع محافظات وقرى مصر.وقالت "إن الحفاظ على الحرف التراثية هو حفاظ على ثقافة الأمة المصرية وهويتها وتاريخها العريق، خاصة في الريف والصعيد والمحافظات الحدودية، ومن هنا أود أن أتوجه بالشكر للعارضين المشاركين في نسخة هذا العام من معرض تراثنا، واسجل اعجابى بما قدموه من منتجات متنوعة تعكس الهوية الوطنية والثراء الثقافى والحضارى لمصر، وأتطلع لمزيد من النجاح والتوسع في أعمالكم خلال الدورات القادمة من المعرض".