هل كان يعقوب صنوع ماسونيًا؟.. دراسة علمية تكشف الحقيقة

كشفت دراسة علمية أن "جيمس سنوا" المعروف خطأ باسم "يعقوب صنوع" الإيطالي الجنسية، والذى أصدر العديد من الصحف الساخرة فى عهد الخديو إسماعيل، وكان أحد رواد المسرح فى مصر، أنه ماسوني بل وصهيوني ووطنيته كانت وطنية زائفة، فقد كان يهاجم الخديو إسماعيل ليس من باب الوطنية بل من أجل الأمير عبدالحليم باشا الأحق بالخديوية من الخديو توفيق، حيث إن الخديو إسماعيل غيّر نظام وراثة الحكم ليولي ابنه توفيق ويبعد حليم باشا عن حقه في الخديوية، وحليم باشا ماسوني وراعي جيمس سنوا الأول ومموله بالمال حتى وفاته.بهذه النتائج توصلت الباحثة ريهام عبده إبراهيم من خلال بعض الوثائق التي حصلت عليها من الدكتور سيد على إسماعيل، أستاذ المسرح العربى بكلية الآداب جامعة حلوان، إضافة إلى تحليلها جميع صحف "يعقوب" التي أصدرها مثل "أبونضارة، والتي اضطر إلى إعادة إصدارها باسم "أبونظارة زرقاء"، ثم صحيفة الوطن المصري، وأبوصفارة التي أيضا اضطر إلى تغيير اسمها إلى أبوزمارة، وصحيفة الثرثارة المصرية، جاء ذلك فى رسالتها للماجستير والمعنونة بـ"دور الصحافة الساخرة فى الحركة الوطنية المصرية ١٨٧٨-١٩١٠.. دراسة تطبيقية على صحف يعقوب صنوع" التى ناقشتها بقسم الصحافة كلية جامعة القاهرة، وحصلت عنها على تقدير ممتاز.ويقول الدكتور سيد إسماعيل: "وعندما كان سنوا يهاجم الإنجليز في صحفه، لم يكن هجومه من باب الوطنية بل من أجل إسقاط الخديو توفيق أملًا في عودة الحكم لحليم باشًا، أي أن هجوم سنوا لم يكن هجومًا وطنيًا ضد احتلال مصر من الإنجليز، بدليل أنه كان يحبذ في كتاباته احتلال فرنسا لمصر بدلًا من الإنجليز!! والدليل الأقوى أن سنوا صمت عن هجومه ضد الإنجليز واحتلال مصر بعد الاتفاق الودي بين إنجلترا وفرنسا!".من أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة، أن سنوا لم يكن ماسونيا عاديا بل كان يتقلد "منصبا رفيعًا" داخل التنظيم الماسوني، وأغلب صحفه تزدحم بالعبارات والألفاظ والتعابير والمصطلحات والرموز والرسومات الماسونية طوال 32 سنة!! كما أنه كان "صهيونيًا" يدعو لهجرة يهود أوروبا إلى "الممالك العثمانية"؛ والتي أصبحت "فلسطين المحتلة".ومن النتائج المذهلة في الرسالة أن سنوا "مرتزقة"، يكتب ويساند ويدعم من يدفع له، وتمثل هذا الدعم المالي في حليم باشا أولًا وفي السلطان العثماني ثانيًا، والتي نشرت الباحثة مجموعة وثائق من خزانة السلطان العثماني برواتب شهرية لـ"سنوا" كي يسخر صحفه لأغراض السلطان ضد مصر، وهي الوثائق التي جمعها الدكتور سيد إسماعيل والتي أخذها من الأستاذ "تيسير خلف".ومن النتائج المهمة بالدراسة، أن اسم "جيمس سنوا" هو الاسم المعتمد والوحيد المعروف لهذه الشخصية، أما اسم "يعقوب صنوع" فهو اسم لا يعرفه أي مخلوق طوال حياة جيمس في مصر أو فرنسا، وأن من وضع اسم "يعقوب صنوع" بالعربي هو "جيمس سنوا" نفسه ولمرة واحدة فقط."دور الصحافة الساخرة في الحركة الوطنية المصرية 1878 – 1910 دراسة تطبيقية على صحف يعقوب صنوع" تحت إشراف الدكتورة عواطف عبدالرحمن أستاذة الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور شريف درويش اللبان رئيس قسم الصحافة بالكلية، ومناقشة الدكتورة نجوى كامل أستاذة الصحافة بالكلية.