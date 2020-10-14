غرفة السياحة تدعو أعضاءها للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية

دعت غرفة شركات السياحة، برئاسة نادر الببلاوى رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أعضاءها بالمشاركة فى العملية الانتخابية لمجلس النواب، باعتبار ذلك واجبًا وطنيًا علينا جميعًا، ومساهمة منا فى بناء قطاعنا ورفعة وازدهار وطننا.وأشارت الغرفة فى منشور لها عمم على جموع الشركات إلى أن الغرفة كونها أحد الكيانات الفاعلة فى خدمة الوطن، على المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى إثراءً وترسيخًا لقواعد الديمقراطية والشرعية، وتأكيدًا على الحرص على الوطن حاضره ومستقبله.يشار إلى أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت القرار رقم 52 لسنة 2020 بدعوة الناخبين انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها على مرحلتين، فالمرحلة الأولى ستجرى يومى 2425 من شهر أكتوبر الجارى، والمرحلة الثانية يومى 78 من شهر نوفمبر المقبل.