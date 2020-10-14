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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مستثمري بدر» تؤكد أهمية التعليم الفني في تحسين جودة التصنيع

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:09 م
المهندس بهاء العادلى
المهندس بهاء العادلى
أسماء إبراهيم
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أكد المهندس بهاء العادلى عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر على أهمية دور التعليم الفني في تحسين جودة التصنيع والقدرة على المنافسة فى الأسواق الخارجية.

وأضاف العادلي في تصريح لـ"الدستور"، أن قانون التنمية الصناعية لم يفعل بشكل صحيح حتى الآن، مطالبًا بضرورة تفعيله، وإنشاء منصة للتعريف باحتياجات الصناعة المحلية، موضحا أنه من الضروري عمل حصر شامل لجميع المصانع ومعرفة احتياجاتهم والعمل على تلبيتها.

وتابع عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، إن مدينة بدر ستصبح من أهم المدن الاستثمارية خلال السنوات المقبلة، بسبب موقعها الاستراتيجي وقربها من العاصمة الإدارية الجديدة.

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