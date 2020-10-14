«مستثمري بدر» تؤكد أهمية التعليم الفني في تحسين جودة التصنيع

أكد المهندس بهاء العادلى عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر على أهمية دور التعليم الفني في تحسين جودة التصنيع والقدرة على المنافسة فى الأسواق الخارجية.وأضاف العادلي في تصريح لـ"الدستور"، أن قانون التنمية الصناعية لم يفعل بشكل صحيح حتى الآن، مطالبًا بضرورة تفعيله، وإنشاء منصة للتعريف باحتياجات الصناعة المحلية، موضحا أنه من الضروري عمل حصر شامل لجميع المصانع ومعرفة احتياجاتهم والعمل على تلبيتها.وتابع عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، إن مدينة بدر ستصبح من أهم المدن الاستثمارية خلال السنوات المقبلة، بسبب موقعها الاستراتيجي وقربها من العاصمة الإدارية الجديدة.