نواب «الشيوخ» بالبحر الأحمر: أزمة مياه الشرب فى طريقها للحل

عقد كل من النائب عبدالرحيم كمال، والنائب محمد سعيد الدابي، عضوي المجلس الشيوخ عن محافظة البحر الأحمر، اجتماعًا اليوم، مع المهندس محمد عيسي رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وبحضور المهندس محمد وزيرى مدير مشروعات بالشركة، لمناقشة آليات علاج مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي بمدن المحافظة، والتعرف على استراتيجية الدولة فى إقامة محطات معالجة المياه في مدينتي سفاجا والقصير وباقى مدن المحافظة.وقال النائب عبدالرحيم كمال، إن مسئولي الشركة أكدوا أن الفترة المقبلة ستشهد دخول محطات شرب جديدة إلى الخدمة، فضلًا عن التوسع في إنشاء العديد من محطات التحلية لمعالجة أزمة مياه الشرب بمدن المحافظة، مؤكدا أن أزمة مياه الشرب في طريقها إلى الحل، طبقا للبرنامج الزمني التي وضعته الحكومة لتنفيذ هذه المشروعات فى وقت محدد للاستفادة منها وتوفير نفقات نقل المياه أو توصيل المواسير لآلاف الكيلومترات، مما يؤدى إلى تحمل الدولة مبالغ باهظة فضلا عن تكرار حدوث انفجار المواسير نتيجة لطول الخطوط وزيادة الضغط.وأكد "كمال"، ضرورة التوسع فى تنفيذ محطات تحلية المياه لتأمين احتياجات المواطنين من مياه الشرب، إضافة إلى ضرورة المراقبة المستمرة علي جودة المياه التى تصل للمواطن واتخاذ الإجراءات الاحترازية من خلال المعامل المشرفة على المياه بدءًا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن، بجانب تواجد كيميائيين فى أماكن الضخ لإجراء تحليل لعينات المياه.فيما أكد النائب محمد سعيد الدابي، أن تحلية مياه البحر تعد موردا أساسيا في سد العجز المائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مياه الشرب، مؤكدا أنه مع التحديات التي تواجهها مصر سيكون للتحلية الدور الأكبر في معالجة مشكلة نقص المياه بالاستفادة من دول الخليج التي تعتمد اعتمادًا كليًا على تحلية مياه البحر.