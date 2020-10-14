عالم أزهري: الجماعات المتطرفة تلجأ لمفاهيم خلافية لخدمة أغراضهم السياسية

قال الدكتور حسن القصبي وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، إن المتطرفين يتعمدون استخدام الأحاديث النبوية، ولجوئهم إلى مفاهيم خلافية، رغم آلاف النصوص الإسلامية الداحضة للتفسيرات المتطرّفة، لخدمة أغراضهم وأهدافهم السياسية والدنيوية مع رفع شعارات ورايات رنانة لجذب العقول واستغلال مشاعر الشباب والتغرير بهم.جاء ذلك خلال محاضرة "أحاديث أخطأ في فهمها المتطرفون"، ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر لعدد من أئمة ووعاظ ألبانيا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.وأوضّح وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، أنه وجب على المتخصصين إيضاح هذه الأحاديث، حتى لا يقع شباب المسلمين فريسة في أيدي ضعيفي الدين والعقل، خاصة ممن يدفعون بهم إلى استباحة الدماء، وقتل الأبرياء، وترويع الآمنين، وتدمير المنشآت الحيوية للبلاد، والخروج على جماعة المسلمين باسم الدين.وأكد القصبي، أن أهم أسباب سوء الفهم للأحاديث النبوية، هو الجهل بمقاصد الشريعة الإسلامية وأحكامها، وعدم اتباع منهج السلف الصالح في فهم النصوص الشرعية، مشيرا إلى أن تفسير الأحاديث النبوية دون علم شرعي، وباتباع الهوى، هو من القول على الله بلا علم.وأوضح أن النبي "صلى الله عليه وسلم" كان صاحب منهج قويم في التربية والتوجيه والإرشاد، فكان يخاطب الناس على قدر عقولهم، مطالبا العلماء والأئمة بضرورة التأكد من ثبوت النص وصحته قبل تفسيره، وعدم الأخذ بظاهره حتى لاتشيع الفوضى والفكر المتطرف والتعصب.