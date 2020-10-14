جدول حصص اللغة العربية للمرحلة الابتدائية بالقنوات التعليمية
الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:22 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
أعلنت القنوات التعليمية عن توزيع حصص مادة اللغة العربية للمرحلة الابتدائية على مدار الأسبوع، قبل بداية العام الدراسي المقبل المقرر انطلاقه، الأحد المقبل وسط إجراءات احترازية وصحية مشددة.
ونرصد فيما يلي ترددات القنوات:
تردد قناة مصر التعليمية 2020
معدل الترميز: 27500
التردد: 11747
القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الريسيفر: EDU 1
تردد 11747 رأسي
خاص بالتعليم الفني الزراعي، والصناعي، والتجاري، والمرحلة الثانوية.
القناة التعليمية المصرية 1
معدل الترميز: 27500
التردد: 11757
القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الريسيفر: EDU 1
تردد 11757 أفقي:
التردد الاحتياطي للقناة التعليمية الخاصة بالمرحلة الثانوية، والدبلومات الفنية، والأزهرية.
تردد قناة مصر التعليمية مباشر
معدل الترميز: 27500
التردد: 12380
القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الريسيفر: EDU 2
تردد قناة مصر التعليمية 2020
معدل الترميز: 27500
التردد: 11747
القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات
الاستقطاب: رأسي V
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الريسيفر: EDU 1
تردد 11747 رأسي:
خاص بالتعليم الفني الزراعي، والصناعي، والتجاري، والمرحلة الثانوية.
القناة التعليمية المصرية 1
معدل الترميز: 27500
التردد: 11757
القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الريسيفر: EDU 1
تردد 11757 أفقي:
التردد الاحتياطي للقناة التعليمية الخاصة بالمرحلة الثانوية، والدبلومات الفنية، والأزهرية
تردد قناة مصر التعليمية مباشر
معدل الترميز: 27500
التردد: 12380
القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الريسيفر: EDU 2
ونرصد فيما يلي ترددات القنوات:
تردد قناة مصر التعليمية 2020
معدل الترميز: 27500
التردد: 11747
القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الريسيفر: EDU 1
تردد 11747 رأسي
خاص بالتعليم الفني الزراعي، والصناعي، والتجاري، والمرحلة الثانوية.
القناة التعليمية المصرية 1
معدل الترميز: 27500
التردد: 11757
القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الريسيفر: EDU 1
تردد 11757 أفقي:
التردد الاحتياطي للقناة التعليمية الخاصة بالمرحلة الثانوية، والدبلومات الفنية، والأزهرية.
تردد قناة مصر التعليمية مباشر
معدل الترميز: 27500
التردد: 12380
القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الريسيفر: EDU 2
تردد قناة مصر التعليمية 2020
معدل الترميز: 27500
التردد: 11747
القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات
الاستقطاب: رأسي V
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الريسيفر: EDU 1
تردد 11747 رأسي:
خاص بالتعليم الفني الزراعي، والصناعي، والتجاري، والمرحلة الثانوية.
القناة التعليمية المصرية 1
معدل الترميز: 27500
التردد: 11757
القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الريسيفر: EDU 1
تردد 11757 أفقي:
التردد الاحتياطي للقناة التعليمية الخاصة بالمرحلة الثانوية، والدبلومات الفنية، والأزهرية
تردد قناة مصر التعليمية مباشر
معدل الترميز: 27500
التردد: 12380
القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الريسيفر: EDU 2