جدول حصص اللغة العربية للمرحلة الابتدائية بالقنوات التعليمية

أعلنت القنوات التعليمية عن توزيع حصص مادة اللغة العربية للمرحلة الابتدائية على مدار الأسبوع، قبل بداية العام الدراسي المقبل المقرر انطلاقه، الأحد المقبل وسط إجراءات احترازية وصحية مشددة.ونرصد فيما يلي ترددات القنوات:تردد قناة مصر التعليمية 2020معدل الترميز: 27500التردد: 11747القمر الصناعي: Nile Sat – نايل ساتالاستقطاب: رأسي V.معامل تصحيح الخطأ: 56.اسم القناة على الريسيفر: EDU 1تردد 11747 رأسيخاص بالتعليم الفني الزراعي، والصناعي، والتجاري، والمرحلة الثانوية.القناة التعليمية المصرية 1معدل الترميز: 27500التردد: 11757القمر الصناعي: Nile Sat – نايل ساتالاستقطاب: أفقي H.معامل تصحيح الخطأ: 56.اسم القناة على الريسيفر: EDU 1تردد 11757 أفقي:التردد الاحتياطي للقناة التعليمية الخاصة بالمرحلة الثانوية، والدبلومات الفنية، والأزهرية.تردد قناة مصر التعليمية مباشرمعدل الترميز: 27500التردد: 12380القمر الصناعي: Nile Sat – نايل ساتالاستقطاب: أفقي H.معامل تصحيح الخطأ: 56.اسم القناة على الريسيفر: EDU 2تردد قناة مصر التعليمية 2020معدل الترميز: 27500التردد: 11747القمر الصناعي: Nile Sat – نايل ساتالاستقطاب: رأسي Vمعامل تصحيح الخطأ: 56.اسم القناة على الريسيفر: EDU 1تردد 11747 رأسي:خاص بالتعليم الفني الزراعي، والصناعي، والتجاري، والمرحلة الثانوية.القناة التعليمية المصرية 1معدل الترميز: 27500التردد: 11757القمر الصناعي: Nile Sat – نايل ساتالاستقطاب: أفقي H.معامل تصحيح الخطأ: 56.اسم القناة على الريسيفر: EDU 1تردد 11757 أفقي:التردد الاحتياطي للقناة التعليمية الخاصة بالمرحلة الثانوية، والدبلومات الفنية، والأزهريةتردد قناة مصر التعليمية مباشرمعدل الترميز: 27500التردد: 12380القمر الصناعي: Nile Sat – نايل ساتالاستقطاب: أفقي H.معامل تصحيح الخطأ: 56.اسم القناة على الريسيفر: EDU 2