«رياضة الإسكندرية» تحصد 9 كؤوس و21 ميدالية في أولمبياد الطفل



- دفع جلة بنات شاليمار، لـ محمد محمد نادي الاتحاد.

- كاراتيه بنات حزام أسود ناشئين لـ مريم عبدالمنعم حسن المؤسسة العسكرية.

- تايكوندو بنات تحت ٥٥ ك، لـ حبيبة متولي عطية م ش النصر.

- تايكوندو بنين فوق ٦١ ك، لـ محمد أحمد فوزي أكاديمية نور.

- فريق كرة السلة بنات نادي سموحة.



• والميداليات البرونزية:



١- كاراتيه حزام بني، حصل عليها زين الدين أحمد نادي سموحة.

- تايكوندو بنين تحت ٣٧ ك، حصل عليها يوسف رضا عباس نادي شباب محسن.

- تايكوندو بنين تحت ٥٣ ك، حصل عليها بدر الدين خالد أكاديمية نور.

- تايكوندو بنين تحت ٦١ ك، حصل عليها عبدالرحمن إبراهيم رزق م ش سموحة.

- تايكوندو بنات تحت ٣٣ ك، حصل عليها هنا عمرو إبراهيم م ش الحرية.

- تايكوندو بنات فوق ٥٥ ك حصلت عليها شيماء وليد عزت م ش الحرية.

- فريق كرة اليد بنين مركز شباب الظاهرية.

شاركت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، في ختام فعاليات النسخة الثانية من أولمبياد الطفل المصرى فى نسخته الثانية، والتي اعتلت فيه مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتور صفاء الشريف منصات التتويج، حيث تعد أولمبياد الطفل المصرى نموذج محاكاة مصغر من الأولمبياد.ونفذت الأولمبياد بالتعاون بين الإدارة المركزية للطلائع برئاسة عزة الدري، والإدارة المركزية للتنمية الرياضية برئاسة الدكتورة سونيا دنيا، وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لتفعيل البطولات التي تكتشف المواهب للرياضية.وأعربت الدكتورة صفاء الشريف عن سعادتها بحصول الإسكندرية على البطولة في نسختها الثانية وللعام الثانى على التوالى، وحصدت 9 كؤوس و9 ميداليات ذهبية و5 ميدالية فضية و7 ميداليات برونزية.• وكانت نتائج نهائي أولمبياد الطفل المصري ٢٠٢٠ في نسخته الثانية كؤوس وميداليات ذهبية كالآتي:- ١٠٠م عدو بنات حصلت عليها شذى حسام أحمد المشروع القومي للناشئين.- تنس طاولة فردي بنين حصل عليها ياسين ياسر جابر مركز شباب سموحة.- تنس طاولة فردي بنات لـ مريم إبراهيم يونس مركز شباب سموحة.- تنس طاولة زوجي بنين لـ نور الدين فرج- سيف الدين أسامة، مركز شباب سموحة.- تايكوندو بنات تحت ٤١ ك، لـ حور محمد السيد مدرسة كليوباترا.- تايكوندو بنين تحت ٤٥ ك، لـ محمود محمد محمود مركز شباب سموحة.- فريق كرة السلة بنين مركز شباب سموحة.- فريق كرة القدم خماسي بنات نادي المجد- فريق كرة الطائرة بنين مركز شباب سموحة.•أما الميداليات الفضية فكانت كالأتي: