رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«رياضة الإسكندرية» تحصد 9 كؤوس و21 ميدالية في أولمبياد الطفل

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:20 م
رياضة الإسكندرية
رياضة الإسكندرية
هبه عويضه
طباعة
شاركت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، في ختام فعاليات النسخة الثانية من أولمبياد الطفل المصرى فى نسخته الثانية، والتي اعتلت فيه مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتور صفاء الشريف منصات التتويج، حيث تعد أولمبياد الطفل المصرى نموذج محاكاة مصغر من الأولمبياد.

ونفذت الأولمبياد بالتعاون بين الإدارة المركزية للطلائع برئاسة عزة الدري، والإدارة المركزية للتنمية الرياضية برئاسة الدكتورة سونيا دنيا، وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لتفعيل البطولات التي تكتشف المواهب للرياضية.

وأعربت الدكتورة صفاء الشريف عن سعادتها بحصول الإسكندرية على البطولة في نسختها الثانية وللعام الثانى على التوالى، وحصدت 9 كؤوس و9 ميداليات ذهبية و5 ميدالية فضية و7 ميداليات برونزية.

• وكانت نتائج نهائي أولمبياد الطفل المصري ٢٠٢٠ في نسخته الثانية كؤوس وميداليات ذهبية كالآتي:

- ١٠٠م عدو بنات حصلت عليها شذى حسام أحمد المشروع القومي للناشئين.
- تنس طاولة فردي بنين حصل عليها ياسين ياسر جابر مركز شباب سموحة.
- تنس طاولة فردي بنات لـ مريم إبراهيم يونس مركز شباب سموحة.
- تنس طاولة زوجي بنين لـ نور الدين فرج- سيف الدين أسامة، مركز شباب سموحة.
- تايكوندو بنات تحت ٤١ ك، لـ حور محمد السيد مدرسة كليوباترا.
- تايكوندو بنين تحت ٤٥ ك، لـ محمود محمد محمود مركز شباب سموحة.
- فريق كرة السلة بنين مركز شباب سموحة.
- فريق كرة القدم خماسي بنات نادي المجد
- فريق كرة الطائرة بنين مركز شباب سموحة.

•أما الميداليات الفضية فكانت كالأتي:

- دفع جلة بنات شاليمار، لـ محمد محمد نادي الاتحاد.
- كاراتيه بنات حزام أسود ناشئين لـ مريم عبدالمنعم حسن المؤسسة العسكرية.
- تايكوندو بنات تحت ٥٥ ك، لـ حبيبة متولي عطية م ش النصر.
- تايكوندو بنين فوق ٦١ ك، لـ محمد أحمد فوزي أكاديمية نور.
- فريق كرة السلة بنات نادي سموحة.

• والميداليات البرونزية:

١- كاراتيه حزام بني، حصل عليها زين الدين أحمد نادي سموحة.
- تايكوندو بنين تحت ٣٧ ك، حصل عليها يوسف رضا عباس نادي شباب محسن.
- تايكوندو بنين تحت ٥٣ ك، حصل عليها بدر الدين خالد أكاديمية نور.
- تايكوندو بنين تحت ٦١ ك، حصل عليها عبدالرحمن إبراهيم رزق م ش سموحة.
- تايكوندو بنات تحت ٣٣ ك، حصل عليها هنا عمرو إبراهيم م ش الحرية.
- تايكوندو بنات فوق ٥٥ ك حصلت عليها شيماء وليد عزت م ش الحرية.
- فريق كرة اليد بنين مركز شباب الظاهرية.

موضوعات متعلقة

والد «بوسي»: حالتي الصحية صعبة.. وكلمتها قالتلي «انسى إن ليك بنت»

حقيقة فيديو البلطجة وترويع المواطنين بمنطقة الرحاب في بورسعيد

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

«فتاة المعادي».. كل ما نعرفه عن «جريمة سحل مريم حتى الموت»

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد حديقة الفردوس والمرسى السياحي (صور)

image description

قوافل بيطرية علاجية في قرى دمياط

image description

السفير الألماني يزور دير العذراء بدرنكة في أسيوط

image description

تشييع جثمان شهيد الواجب بمسقط رأسه بالدقهلية

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول إنشاء وحدة تضامن اجتماعي

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

«والدها غطاها وبكى».. تفاصيل واقعة «فتاة المعادي» على لسان شهود عيان

الرئيس السيسي يؤكد رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

روسيا: تجارب اللقاح الثالث ضد كورونا تنتهي في ديسمبر

دراسة ترصد تراجع عدد الأفيال في كوت ديفوار

علماء يطورون جهازًا يتتبع النوم ويتلاعب بأحلام الناس

المحيط الأطلسي يسجل أعلى درجات للحرارة منذ 3 آلاف عام

أيام زمان

«تزوجت بدافع الأمومة».. اعترافات يسرا عن الزواج والسينما

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

مقالات الرأي
جلال حمام
الإخوان أضاعوا مصر.. بصبيانيتهم
أحمد بهاء الدين شعبان
كلينتون والإخوان.. كشف المستور «1»
مؤمن المحمدي
دورى المجموعتين
خالد عكاشة
خريطة الخلافات والانشقاقات التركية الداخلية
المزيد

الثقافة

هل كان يعقوب صنوع ماسونيًا؟.. دراسة علمية تكشف الحقيقة

وزيرة الثقافة تشهد احتفالية أكاديمية الفنون بمعهد السينما (صور)

خالد جلال يتفقد اللمسات الأخيرة لاحتفال نصر أكتوبر بساحة الهناجر

ندوة نقدية لعرض «يوم أن قتلوا الغناء» فى القومى للمسرح