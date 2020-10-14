5 مطبات بطريق زاوية بمم حفاظًا على أرواح المواطنين (صور)

أنشأت الأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية، عدد 5 مطبات على طريق زاوية بمم بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، أمام المدارس ومفارق الطرق عقب الانتهاء من أعمال الرصف، في إطار حرص اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية على تفعيل كافة آليات التواصل مع شكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها.فيما تابع سمير عتريس، رئيس حي غرب شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، بدء أعمال رفع تجمعات القمامة من أرض فضاء بجوار مصنع تدوير القمامة ونقلها إلى المدفن الصحي بالسادات ومنع دخول أي مستجدات للموقع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر بيئية للمستغل للأرض للقضاء على المقالب العشوائية بالحي حفاظا على البيئة وعلى الصحة العامة.