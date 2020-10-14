أمسية «علاقات مصر وكولومبيا الثقافية» بالأعلى للثقافة (فيديو)

بدأت منذ قليل، فعاليات الأمسية الثقافية الثالثة بالمجلس الأعلى للثقافة؛ وذلك ضمن سلسلة مبادرة "علاقات ثقافية"، والتى يتم الاحتفاء فيها بدولة كولومبيا.يدير الندوة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس، وتشارك فيها السفيرة أنا ملينا مونيوس دي جابيريا سفيرة كولومبيا بالقاهرة، كما يشارك كل من السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية، والشاعر أحمد الشهاوي، والقاص والناشر عاطف عبيد، والأديب منير عتيبة.