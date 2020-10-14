غدًا.. «القومى للترجمة» يكرم الفائز بجائزة رفاعة الطهطاوي

يكرم المركز القومى للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، كتاب "تاريخ البحر الأحمر من ديليسيبس حتى اليوم" للفرنسى «روجيه جوانت داجنت»؛ وهو الكتاب الفائز بجائزة رفاعة الطهطاوى فى دورتها الحادية عشرة "2019_2020"، وذلك فى تمام الساعة السادسة إلا ربع من مساء غد الخميس الموافق 15 أكتوبر 2020 فى قاعة طه حسين بالمركز.ويناقش المركز فى ندوة له الكتاب؛ ويشارك في المناقشة كل من الدكتور حسن نصر الدين، والدكتور أحمد درويش، والدكتور خلف الميري، والدكتورة كرمة سامي.ويحتفل المركز القومى للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامى، بيوم المترجم، غدًا، والذى يوافق ذكرى ميلاد رفاعة الطهطاوى رائد الترجمة والتنوير فى العصر الحديث، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة.