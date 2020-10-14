والد «بوسي»: حالتي الصحية صعبة.. وكلمتها قالتلي «انسى إن ليك بنت»

اشتكى محمد شعبان والد المطربة ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ"بوسي"، من تجاهل ابنته له، خاصة في ظل ظروفه الصعبة التي يمر بها.وقال والد "بوسي" لـ"الدستور": "انقلب حالي بسبب سوء حالتي الصحية، وتخليت عن عملي، وأصبحت في حاجة لرعاية صحية، و"بوسي" كانت ترسل لي أموالا شهرية بسيطة مع شقيقها، كان يأخذ منها جزء ويعطيني جزء بسيط، فمثلا كانت تبعتلي 2000 جنيه أخوها يديني 1200 بس وياخد الباقي".وأضاف: بوسي لا تسأل عني إطلاقا منذ 4 سنوات، وحاولت الاتصال بها كثيرًا ولم أستطع، لأنها قامت بوضعي في البلاك ليست، وأنا حاليًا أحتاج لمساعدتها بشدة لأنني ليس لدي أي مصدر دخل، وأحتاج لرعاية صحية ومصاريف علاج، بالإضافة إلى أنني في حاجة لإجراء عملية في عيني، وأعاني من حساسية وعملية أخرى أكثر خطورة في العرق، ولا يمكنني إجرائها لعدم قدرتي على تحمل البنج، وبالتالي فأنا أحتاج مصاريف علاج كثيرة".وأنهى حديثه لـ"الدستور" قائلًا: آخر مرة تحدثت معي بوسي عبر الهاتف كانت بالأمس، وقالت لي نصًا: "اسمع يا محمد يا شعبان أنت ملكش بنت اسمها بوسي وخلي اللي حواليك ينفعوك"، لا أعرف لماذا تتحداني ولأول مرة تتحدث معي بهذه اللهجة وتعنفني هكذا".