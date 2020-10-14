الأنبا باخوم يترأس القداس الافتتاحي للعام الدراسي الجديد

ترأس الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، اليوم الأربعاء، صلاة القداس الافتتاحي للعام الدراسي الجديد بمدرسة جيرار بالإسكندرية.شارك نيافتَه في الصلاة القمص أنطونيوس غطاس مدير المدرسة والأمين العام للمدارس الكاثوليكية في مصر، والكادر التعليمي.ورحب الأنبا باخوم بالحاضرين وهنأهم بانضمام مِلكية المدرسة للأقباط الكاثوليك.وبدأ كلمته بالشكر والامتنان لله على مرور تحديات الفترة السابقة بسلام، كما أكد نيافته ضرورة وجود "علاقة حية" مع الطالبات، ومع الكنيسة، ومع أنفسهم، كما اختتم بالشكر لكل فرد في عائلة جيرار.